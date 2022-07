Prezydent Duda: Polska oferuje wsparcie Mołdawii w trudnych reformach

Polska stara się pomagać Mołdawii w trudnych reformach koniecznych dla dołączenia tego kraju do UE – poprzez wsparcie eksperckie czy finansowe; status kandydata do UE dla Mołdawii, to dla nas ważna i radosna wiadomość – mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Mołdawii Maią Sandu.

W czwartek prezydent Mołdawii przebywa z wizytą w Warszawie, gdzie spotkała się m.in z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas konferencji po spotkaniu prezydent Duda pogratulował uzyskania przez Mołdawię statusu kandydata do UE decyzją Rady Europejskiej z 23 czerwca i podkreślił, że dla Polski to ważna i radosna wiadomość.



Duda zaznaczył, że zwycięstwo Sandu w wyborach prezydenckich i zwycięstwo jej proeuropejskiej partii w wyborach parlamentarnych w 2021 pokazuje, że „demokratyzacja Mołdawii i dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego jest w tym w kraju faktem”.





„Polska stara się pomagać Mołdawii”

Prezydent podkreślił, że Polska „stara się pomagać Mołdawii, oferując wsparcie ekspertów, a także oferując pomoc finansową i materialną, by wesprzeć proces trudnych reform” w tym kraju. Jak stwierdził, fakt otrzymania przez Mołdawię i Ukrainę statusu państw kandydackich do UE jest „aktem doniosłym i niezwykle ważnym, choć stanowi tylko wstępny krok”.– oświadczył.

„Oba nasze państwa są w trudnej sytuacji”

źródło: pap

– Dzisiaj oba nasze państwa są w trudnej sytuacji – Mołdawia, jak wiemy, w szczególnie trudnej: nie tylko graniczy z Ukrainą, która jest w straszliwej opresji, poddana agresji rosyjskiej, ale także ma część terytorium tak zwanego Naddniestrza, które, można śmiało powiedzieć, że jest zbuntowaną rosyjską enklawą;– mówił Duda.Prezydent przypomniał też, że w czasach sowieckich mołdawska gospodarka była uzależniona od Rosji, co pozostaje problemem do dziś. – Jest absolutnie zasadne, żeby cała europejska wspólnota, widząc właśnie w Mołdawii ten kraj, którego społeczeństwo w absolutnie zasłużony sposób aspiruje do Unii, udzieliła wsparcia od nas – państw Unii Europejskiej, które są dzisiaj w lepszej sytuacji materialnej niż społeczeństwo i państwo mołdawskie. Także i Polska jest oferentem tego wsparcia – mówił Duda.Jak dodał,Podkreślił, że ostatni czas jest okresem bardzo dobrej współpracy polsko–mołdawskiej. – Mamy nadzieję, że będziemy ją kontynuowali, nie tylko aż do szczęśliwego przyjęcia Mołdawii do Unii Europejskiej, ale także i oczywiście później, gdy będziemy w Unii razem – zaznaczył.