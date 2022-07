Rosyjski rząd będzie mógł nakazać pracę w nocy i dni wolne

Rosyjski rząd będzie mógł w trakcie prowadzenia przez Rosję „operacji specjalnych” zmieniać tryb pracy niektórych przedsiębiorstw i np. zlecać ich pracownikom, by pracowali po godzinach, nocą czy w dni wolne – pisze w czwartek niezależny rosyjski portal Meduza.

W czwartek Władimir Putin podpisał ponad sto ustaw, w tym m.in. o specjalnych działaniach w dziedzinie gospodarki podczas prowadzenia „operacji specjalnych” za granicą – podaje Meduza.



Jak czytamy, rząd podczas prowadzenia przez Rosję „operacji antyterrorystycznych i innych” za granicą będzie miał prawo do zmiany trybu pracy niektórych przedsiębiorstw. Rząd będzie mógł np. zlecać pracownikom tych miejsc pracę w nadgodzinach, pracę w dni wolne i noce. Rząd może też zakazać pewnym firmom tego, by odmawiały zawierania kontraktów w ramach zakupów albo zamówień państwowych.



Inna z ustaw przewiduje utajnienie informacji o rozmiarze rezerw złota i państwowych rezerwach walutowych. Jak wskazuje Meduza, ma to utrudnić Zachodowi nakładanie sankcji.

Kolejna ustawa rozszerzyła pojęcie „zagranicznego agenta”. Teraz za „zagranicznego agenta” może zostać uznana każda osoba, która jest pod „zagranicznym wpływem”. Nie sprecyzowano jednak, czym jest „zagraniczny wpływ” – zwraca uwagę Meduza.



Zgodnie z innym podpisanym dokumentem status weterana i – co za tym idzie – odpowiednie socjalne wsparcie będą mogły otrzymać brygady remontowe, lekarze i inni specjaliści świadczący usługi dla armii oraz korespondenci wojenni relacjonujący działania zbrojne.



Jak podkreśla portal, ustawa przewiduje nadanie takiego statusu już po jednym dniu pracy wyjazdowej na Ukrainie.