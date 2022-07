Prezydent Mołdawii: Nie damy się szantażować rosyjskim gazem

Mołdawia nie da się szantażować przez Rosję dostawami gazu ziemnego - powiedziała prezydent Mołdawii Maia Sandu, cytowana w czwartek przez miejscowe media. Wskazała, że Kiszyniowowi zależy na utrzymaniu pełnej niezależności kraju, nawet wobec groźby odcięcia dostaw rosyjskiego surowca.

Mołdawska głowa państwa wyjaśniła, że nie jest zdeterminowana, aby za wszelką cenę utrzymywać dostawy taniego rosyjskiego gazu ziemnego i negocjować je na warunkach postawionych przez Kreml.



„Nie zamierzam sprzedawać kawałka naszego kraju tylko po to, aby przez pół roku mieć tańszy gaz” - stwierdziła prezydent Maia Sandu w wypowiedzi przytaczanej w czwartek przez krajowe media.

Prezydent Mołdawii zaznaczyła, że nie pojechała do Moskwy, aby negocjować nową umowę gazową na lepszych warunkach, z powodu troski o suwerenność państwa. Dodała, że jej kraj nie jest zainteresowany długoterminową umową na dostawy gazu od rosyjskiego koncernu Gazprom i nie da się szantażować, choć nadchodząca zima może być ciężka. Wszyscy się przygotowują na jej nadejście. My również musimy być gotowi - powiedziała Sandu.



Mołdawskie władze, które po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ogłosiły poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw gazu ziemnego, w czerwcu zapowiedziały, że spodziewają się, iż Gazprom wypełni zawarty w październiku ub.r. kontrakt na dostawy surowca. Oczekują, że rosyjski koncern będzie kierował gaz do Mołdawii do wiosny 2023 r.