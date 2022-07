Matka umieściła w sieci nagranie ze spaceru z córeczką. Chwilę później na Winnicę spadły rakiety

W czwartek Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na centrum Winnicy. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 20 osób, w tym trójka dzieci. Wśród ofiar są kilkuletnia dziewczyna i jej mama. Obie poszły rano na spacer.

Kobieta umieściła w mediach społecznościowych krótkie nagranie ze spaceru z córką. Kilkanaście minut później Rosjanie ostrzelali centrum Winnicy. Jedną z ofiar jest kilkuletnia dziewczynka.



Ciężko ranna kobieta zmarła kilkanaście minut później.



W wyniku ostrzału zginęło 20 osób, a co najmniej 90 jest rannych.

Ukrainian telegram channels report that the video shows a mother and a girl who came under shelling in #Vinnytsia today.



The girl died, doctors are now fighting for the life of a woman. pic.twitter.com/n8pjmRlhFC