Napięcie na linii Ateny-Kopenhaga. Poszło o nazwę sera. Jest werdykt TSUE

Grecja odniosła w czwartek zwycięstwo w sporze z Danią o ochronę swojego prawa do terminu feta – pisze Reuters. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) upomniał Danię za to, że nie zabraniała lokalnym firmom używania nazwy w sprzedaży tego sera poza UE.

Reuters przypomina, że według Greków feta jest częścią ich dziedzictwa kulturowego, „kultywowanego od 6000 lat” poprzez produkcję sera z mleka owczego i koziego. Feta została uznana za tradycyjny grecki produkt przez władze UE w 2002 r., co zapewnia jej ochronę prawną we Wspólnocie. TSUE w 2005 roku zatwierdził oryginalną etykietę produktu.



– Dania zezwalała na używanie nazwy feta w odniesieniu do serów, przeznaczonych na eksport do krajów trzecich. W ten sposób Dania nie wypełniła swoich zobowiązań, wynikających z prawa UE – orzekli sędziowie TSUE.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Sprawę do TSUE wniosły Komisja Europejska i Dania, wspierana przez Cypr. Kopenhaga argumentowała, że zakaz eksportu sera z nazwą feta może być postrzegany jako utrudnienie w prowadzeniu handlu zagranicznego.Grecja produkuje rocznie około 120 000 ton fety.