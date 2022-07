Okazja. Do kupienia potężny fort z I wojny światowej w delcie rzeki

Potężna, betonowa fortyfikacja, nazwana Bull Sand Fort, znajduje się w pobliżu nadmorskiej miejscowości Cleethorpes (hrabstwo East Yorkshire), przy rozszerzającym się ujściu rzeki Humber. 19 lipca można będzie fort ten wylicytować na aukcji internetowej za minimum 50 tys. funtów, czyli ok. 285 tys. zł.

Do fortu można się dostać jedynie łodzią lub helikopterem, bo wyrasta bezpośrednio z Morza Północnego – w odległości niecałych trzech kilometrów od Spurn Head, najdalej na południe wysuniętego punktu wyspy Spurn.



Ta osobliwa, owalna nieruchomość wznosi się 18 metrów nad wodą. Ma cztery kondygnacje – w tym piwnicę ulokowaną pod powierzchnią wody i trzy piętra mieszkalne, w których kwaterował niegdyś garnizon liczący 200 żołnierzy. Chroniona jest także 12–calowym pancerzem, zaprojektowanym tak, aby wytrzymał ostrzał z ciężkich jednostek morskich oraz ma dwupiętrową wieżę obserwacyjną. Niestety, podczas transformacji fortu z wojskowego w cywilny, zdemontowano cztery działa (dwa 6–calowe i dwa 6–funtowe), które z pewnością stanowiłyby dodatkową atrakcję.





Wymaga generalnego remontu

Fort posiada własne molo i ujęcie wody pitnej ze studni artezyjskiej. Jak zaznaczono w ogłoszeniu, wymaga jednak generalnego remontu.

Takiej budowli nie wolno wyburzać, rozbudowywać ani przerabiać bez specjalnego zezwolenia lokalnego organu ds. planowania, który zazwyczaj konsultuje się z odpowiednią centralną agencją rządową.



Bull Sand Fort jest większą z dwóch twierdz morskich, których budowę rozpoczęto w tej okolicy po wybuchu I wojny światowej – w celu poprawy obrony wybrzeża Wielkiej Brytanii. Druga to Haile Sand Fort. Oba forty wykorzystywano jeszcze podczas II wojny światowej. Pomiędzy nimi rozciągnięta była stalowa sieć, uniemożliwiająca okrętom podwodnym wpłynięcie do rzeki Humber. Ostatecznie fortyfikacje zostały opuszczone przez wojsko w 1956 roku.



Haile Sand Fort znalazł nabywcę w 2018 roku za cenę 117 tys. funtów (ok. 666 tys. zł). Sprzedażą Bull Sand Fort zajmuje się międzynarodowa firma doradcza rynku nieruchomości Savills. Aukcja online odbędzie się we worek 19 lipca. Cena wywoławcza na Rightmove – największym w Wielkiej Brytanii internetowym portalu z branży sprzedaży nieruchomości – to 50 tys. funtów.

