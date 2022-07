Sędzia Dalkowska z NSA: Polska nie przekazała UE kompetencji do wymiaru sprawiedliwości

Gościem programu „O co chodzi” na antenie TVP Info była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodząca w skład Krajowej Rady Sądownictwa Anna Dalkowska. Odniosła się do nacisków jakie KE stosuje wobec Polski w zakresie reformy i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przypomniała sytuację prawną innych krajów Unii i podkreśliła, że Polska nie przekazała instytucjom wspólnoty kompetencji do ingerowania w kształt naszego wymiaru sprawiedliwości.

Polska spełnia najwyższe standardy

– Nie ma jednolitej normy, która określałaby model funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej – powiedziała Dalkowska. Jak wskazała takiej normy nie ma „zarówno w prawie unijnym jak również w prawie pierwotnym czy też wtórnym”. – Oznacza to, że każde państwo członkowskie w ramach wyłącznej kompetencji, która przysługuje temu państwu, ma prawo ukształtować sposób funkcjonowania i organizację wymiaru sprawiedliwości – wyjaśniła.Jak zauważyła– Ten atak na Polskę uzasadnienia nie ma, ponieważ wszystkie standardy (...) są przez Polskę spełnione. Polska przystępując do Unii Europejskiej, tak jak i pozostałe państw, czyli żadne państwo członkowskie, nie przekazały kompetencji do organizacji wymiaru sprawiedliwości – podkreśliła sędzia.Jak dodała „w ramach swojej suwerenności każdy kraj ma prawo określić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości na podstawie przepisów prawa krajowego”.

Poprzedni model nie dawał właściwej reprezentacji sędziów

– Jak pokazała historia KRS, która funkcjonowała do roku 2018 – ten model który był z założenia oparty o kooperacje (tzw. model kurialny) doprowadził do tego , że KRS nie stanowił właściwej reprezentacji sędziów – powiedziała Dalkowska.– dodała.Anna Dalkowska przypomniała, że w 2018 roku ten model został zmieniony. – Polska Konstytucja określa w jaki sposób należy ukształtować skład osobowy KRS-u, nie mówi natomiast w jaki sposób należy wybierać sędziów, którzy stanowią część tego składu, ponieważ KRS łączy w sobie wszystkie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – wyjaśniła.– Jeśli chodzi o udział czynnika politycznego w procesie powoływania sedziów to trzeba zwrócić uwagę także na orzecznictwo TSUE , które dotyczy nie tylko spraw polskich , ale dotyczy również spraw innych krajów członkowskich w tym państwa niemieckiego, jak również np. Malty. W orzecznictwie TSUE pojawił się taki przekaz, iż sam udział czynnika politycznego w procesie powoływania sędziów sam w sobie nie stanowi jakiejkolwiek przesłanki, która mogłaby świadczyć o braku niezależności tych sędziów, czy braku niezawisłości. Mało tego, TSUE stwierdził, że tę przesłankę należy oceniać dopiero po powołaniu. Sam proces natomiast powołania może być różny(...). Różny może być model i sam w sobie udział czynnika politycznego niczego nie przesądza – mówiła sędzia Dalkowska.Sędzia Dalkowska wskazała, że jeśli spojrzymy na treść uzasadnień do wyroków TSUE „to tam nie znajdziemy wprost zwrotu, który mówiłby o tym, że także w Polsce, po reformie dokonanej w 2018 roku ten nowy model ukształtowania procesu powołania sędziów w jakikolwiek sposób odbiega od innych standardów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej”.

Zmiany w KRS

Sędzia wskazała na zmiany jakie zaszły w KRS od 2018 roku. Jak mówiła w latach 1990-2018 system funkcjonowania instytucji był krytykowany.W zasadzie ani ci kandydaci, ani opinia publiczna nie poznała motywów, którymi KRS kierował się podejmując określone rozstrzygnięcia w tamtym czasie. Konkursy polegały na tym, że zgłaszany był jeden kandydat na jedno miejsce, w zasadzie nie było żadnej konkurencyjności – mówiła. Jak zauważyła „taki model doprowadził do konieczności spowodowania zmian w tym procesie nominacyjnym sędziów.Mówiąc o obecnej sytuacji prawniczka podkreśliła, że „w tej chwili jest ponad dwa tysiące sędziów , którzy w nowej procedurze po 2018 roku na wniosek KRS-u objęli urząd sędziego i z powodzeniem ten urząd wykonują”.– Są chętni, są osoby , które zgłaszają się do konkursów zdarzają się takie sytuacje konkursowe, w których na jedno miejsce jest kilkunastu chętnych kandydatów i tutaj ja nie dostrzegam takiego zjawiska, w którym sędziowie nie chcieliby rozwijać się, nie chcieliby podnosić swoich kwalifikacji, nie chcieliby awansować – dodała.