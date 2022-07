Media: Separatyści przygotowują miejsce egzekucji schwytanych Brytyjczyków

„Prorosyjscy separatyści w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej powiedzieli, że »przygotowują miejsce do egzekucji« Aidena Aslina i Shauna Pinnera, którzy zostali złapani podczas walk na Ukrainie” – donosi portal mirror.co.uk.

Aiden Aslin i Shaun Pinner zostali skazani przez nieuznawany międzynarodowo sąd w tzw. Donieckiej Republice Ludowej. Chodzi o ich zaangażowanie w pomoc ukraińskiej armii w odpieraniu ataków rosyjskich okupantów. Obywatele Wielkiej Brytanii od lat mieszkali na Ukrainie i służyli w regularnych Siłach Zbrojnych tego państwa.



Obaj Brytyjczycy mają stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Rzecznik Donieckiej Republiki Ludowej Denys Pushilin powiedział: „Wszystko jest już gotowe. To nie będzie publiczne”.



Z kolei minister spraw zagranicznych samozwańczej republiki Natalia Nikonorova powiedziała, że Brytyjczyków skazano na karę śmierci za walkę jako „najemnicy”.



„Uważamy, że działalność najemników jest straszną zbrodnią, ponieważ ludzie, w zamian za nagrodę, przyjeżdżają do innego kraju, aby zabijać innych ludzi, mimo że nie mają osobistych celów związanych z danym konfliktem” – dodała.



„Tak, jest to najwyższa kara, ale jest w naszym ustawodawstwie i nie jest związana z dalszym procesem uznania Donieckiej Republiki Ludowej przez inne państwa” – oznajmiła Nikonorova.