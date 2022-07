Saperzy wywieźli bombę lotniczą odkopaną w centrum Bytowa

Saperzy zabezpieczyli i wywieźli poza rejon Bytowa znalezioną podczas remontu drogi bombę lotniczą z czasów II wojny światowej - poinformował PAP w czwartek oficer prasowy bytowskiej policji sierż. Dawid Łaszcz.

Zakończyliśmy działania. Saperzy podjęli ważący ok. 100 kg ładunek, bezpiecznie go wywieźli poza rejon miasta. Policjanci udrożnili ruch i pomagali osobom, głównie starszym, bezpiecznie powrócić do swych mieszkań - przekazał sierż. Łaszcz.



Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono w czwartek przed południem na ul. Górnej, w centrum Bytowa (woj. pomorskie), podczas remontu drogi. Ewakuowano mieszkańców w promieniu 150 m od znaleziska, z ulic: Górnej, Sikorskiego i przyległych uliczek. Ruch w tym rejonie był zablokowany. Policjanci kierowali na objazdy.