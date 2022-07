Ziobro: Zgoda na kamienie milowe to zgoda na kamienie u szyi

– Unia Europejska wysuwa coraz większe roszczenia wobec Polski. Chce narzucać rozwiązania już w każdej możliwej dziedzinie, nazywając to m.in. kamieniami milowymi. Godzenie się na kamienie milowe to zgoda na kamienie u szyi polskiej gospodarki, interesów i zasobności życia Polaków – ocenił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Nowym Targu.

Zbigniew Ziobro odniósł się do środowych zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących rozdziału stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W jego opinii z UE "należy rozmawiać twardo i wykorzystywać wobec niej wszystkie możliwości nacisku", jakie posiada Polska.



– Jeżeli możemy zawetować jakieś decyzje, powinniśmy grozić wetem, a jeśli groźby nie pomagają, to stosować weto. Tylko w ten sposób możemy wynegocjować odpowiednie warunki do względnego radzenia sobie Polski z agresją ze strony Unii – przekonywał minister Ziobro.



Dodał, że obowiązkiem polskiego rządu jest dbanie o nasze interesy, szczególnie kiedy działania unijne są z nimi sprzeczne. – Byliśmy przeciwni temu, by UE mogła pozyskując nowe kompetencje, dzięki tzw. warunkowości i praworządności, czy poprzez KPO ingerować np. w polskie sądownictwo. Ale byliśmy też zdecydowanie przeciwni temu, co UE narzucała nam w obszarze energetyki prowadząc do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki węglowej, która dawała nam przewagę konkurencyjną nad innymi krajami poprzez bardzo tani prąd na tle innych krajów – powiedział.



W konferencji prasowej uczestniczył również wiceminister klimatu i środowiska. Edward Siarka zwrócił uwagę na działania Unii Europejskiej dotyczące gospodarki leśnej. – Jeśli chcielibyśmy sprostać wymogom KE, musielibyśmy radykalnie ograniczyć pozyskanie surowca drzewnego oraz liczyć się z degradacją lasów – pprzekonywał Siarka.