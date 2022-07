Upadł rząd Estonii. Kaja Kallas podała się do dymisji

Dotychczasowa premier Estonii Kaja Kallas w czwartek rano oficjalnie poinformowała, że podaje się wraz z całym rządem do dymisji. Jednocześnie zaproponowała zwołanie na piątek nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, na którym poprosi o wotum zaufania dla nowego gabinetu.

Już w ubiegłym tygodniu poinformowano, że Partia Reform prowadzona przez Kaję Kallas osiągnęła porozumienie w sprawie sformowania nowej koalicji z chadeckim ugrupowaniem Ojczyzna i centrolewicową Partią Socjaldemokratyczną. Nowy blok będzie miał razem 56 deputowanych w liczącym 100 miejsc parlamencie.



Szefowa rządu zapowiedziała wówczas, że w późniejszym terminie złoży rezygnację, aby mogła ją ponownie powołać na stanowisko nowa większość parlamentarna.

I will form a new government. According to the constitution, I just announced that the current government will resign.



I’ve proposed to convene extraordinary parliament sitting on Friday, where I'll ask for a mandate for the new government coalition.



