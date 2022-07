Apel naukowców z wielu krajów: Płci są tylko dwie

„Jako naukowcy, specjaliści w dziedzinie opieki nad dziećmi i pracownicy naukowi zdecydowanie sprzeciwiamy się twierdzeniu, że kobiety i mężczyźni są jedynie konstrukcjami społecznymi lub odczuwalnymi tożsamościami” – pisze w specjalnym manifeście grupa 140 lekarzy i naukowców różnych specjalności. Eksperci domagają się od mediów obiektywnego informowania w tej sprawie – informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Manifest zrodził się wśród intelektualistów Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, do których dołączają kolejni. Nie jest związany ze środowiskiem chrześcijańskim ani Kościołem, ale w swych podstawach, jak deklarują autorzy, odnosi się do rzetelnych badań i naukowo ustalonych faktów dotyczących zmiany płci – podaje KAI.

Płci są tylko dwie i się ich nie wybiera

Sygnatariusze manifestu podkreślają, że płci są tylko dwie i się ich nie wybiera. Naukowcy zauważają, że możemy zmienić wygląd ciała, ale nie jego chromosomalny zapis. Wyrażają ubolewanie, że media często bezkrytycznie podejmują twierdzenia aktywistów transgender, nie pozostawiając miejsca na krytykę czy najmniejsze zastrzeżenia.

Apel naukowców do mediów

źródło: kai

Sygnatariusze manifestu apelują do mediów o wierne i poważne przedstawianie badań i naukowo ustalonych faktów dotyczących zmiany płci.Wskazują, że dominuje przekaz ukazujący takie decyzje jako cudowne rozwiązanie na złe samopoczucie nastolatków. Prowadzi to do wzrostu „samodiagnoz” wśród młodych, co w ciągu niespełna dekady zaowocowało 25-krotnym wzrostem liczby wniosków o zmianę płci.W ocenie sygnatariuszy manifestu takie prośby często niedbale traktowane są przez lekarzy czy psychiatrów, którzy też ulegają dyktaturze gender, nie przejmując się długofalowymi skutkami takich decyzji dla dzieci i młodzieży.