Węgiel dla gospodarstw domowych. Premier Morawiecki podpisał decyzję

Szef polskiego rządu polecił spółkom PGE Paliwa oraz Węglokoks skup 4,5 mln ton węgla. Podjęta na wniosek Ministerstwa Środowiska i pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych decyzja premiera Mateusza Morawieckiego ma zabezpieczyć energetycznie gospodarstwa domowe w Polsce.

Spółka PGE Paliwa, jak podano, została zobligowana do zakupu i sprowadzenia do Polski 2,5 mln ton węgla dla gospodarstw domowych, zaś spółka Węglokoks ma nabyć 2 mln ton węgla. Opał ma być zakupiony i sprowadzony do Polski do 31 października 2022 roku.



Obie spółki zostały objęte zakazem sprzedaży węgla prywatnym pośrednikom.



Przedsięwzięcie ma być sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.