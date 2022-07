Baltic Pipe zakontraktowany w tym roku na 5 mld m sześciennych gazu

Gazociąg Baltic Pipe jest zakontraktowany na przesył gazu w tym roku w wysokości 5 mld metrów sześciennych – poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na przyszły rok zakontraktowano 10 mld metrów sześciennych.

Podczas konferencji prasowej w Łagiewnikach (woj. dolnośląskie) szef rządu zapewnił, że Polska jest dziś krajem suwerennym gazowo.



– Według tej informacji, którą otrzymałem od specjalistów z PGNIG, w tym roku będzie to około 5 mld metrów sześciennych zakontraktowane (przepływu przez Baltic Pipe – red.), a w przyszłym roku do pełnej możliwości transferu tego gazu, czyli około 10 mld metrów sześciennych – powiedział.



Dodał, że nasze krajowe wydobycie gazu ziemnego to jest około 4 mld metrów sześciennych, gazoport w Świnoujściu może przyjmować 6,5 mld metrów sześciennych, a jego zdolności wzrosną do 8 mld, metrów sześciennych.



– Zużycie krajowe w tym roku być może nawet spadnie, względem zeszłego roku i będzie nieco niższe niż 20 mld metrów sześciennych. Takie są obecne przewidywania, więc łatwo można podsumować i policzyć, że nie będziemy zależni od tego szantażu gazowego, któremu dzisiaj podlegają Niemcy, Austriacy, Czesi, Holendrzy i wielu innych – podkreślił Morawiecki.

Pod koniec czerwca prezes PGNiG Iwona Waksmundzka Olejniczak zapewniła, że dostawy gazu do Baltic Pipe będą zabezpieczone w postaci miksu własnej produkcji ze złóż w Norwegii oraz gazu zakontraktowanego od producentów surowca na Norweskim i Duńskim Szelfie Kontynentalnym. Jak podkreślała, strategicznym celem spółki jest osiągnięcie jak największego zapełnienia Baltic Pipe gazem z własnego wydobycia.



– Do pełnego zabezpieczenia potrzebne są jednak nowe kontrakty – mówiła. Ujawniła tez, że PGNiG „prowadzi rozmowy dotyczące kolejnych umów, w tym rozszerzenia ich zasięgu na współpracę, nie tylko w obszarze dostaw gazu ziemnego, lecz szerzej rozumianej polskiej energetyki”.



Baltic Pipe ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz–System. Według planów trasa przesyłu ma zacząć działać 1 października 2022 r., a pełną przepustowość osiągnąć z początkiem 2023 r.



Po uruchomieniu w październiku Baltic Pipe będzie miało przepustowość rzędu 2–3 mld m sześc. gazu rocznie. W 2023 r. gazociąg osiągnie swą maksymalną moc, czyli 10 mld m sześc. gazu rocznie.