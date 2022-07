Niemiecki polityk przekonuje, że nie należy wykluczać rozmów z Putinem

Rolf Muetzenich – szef grupy parlamentarnej współrządzącej w Niemczech socjaldemokratycznej partii SPD – uważa, że nie należy wykluczać rozmów z Putinem. „Nie można (ich) wymusić”, ale jeśli prezydent Rosji „będzie gotów na uczciwe rozmowy z szefami państw i rządów UE, NATO i Ukrainy, to zasadniczo nie należy tego wykluczać” – powiedział. Możliwość negocjowania z Rosją kategorycznie wyklucza minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock (Zieloni).

Jak podkreślił Muetzenich w rozmowie z agencją dpa, takie rozmowy musiałyby być uzależnione od spełnienia „konkretnych warunków ramowych”.



– Kanclerz federalny (Niemiec Olaf Scholz) jest wystarczająco doświadczony, by zdecydować, kiedy uważa taką rozmowę z partnerami za celową – powiedział. Jego zdaniem w tej kwestii Niemcy nie powinny odgrywać szczególnej roli, a wszystko powinno odbywać się w ścisłym porozumieniu z partnerami.



– W dalszym ciągu jestem przekonany, że o zakończeniu tej wojny nie zadecyduje zwycięstwo odniesione na polu walki, lecz ostatecznie będzie to wynik rozmów, negocjacji, porozumień – podkreślił.



– Zawsze powinniśmy być w stanie wykorzystać pewne sygnały wskazujące na możliwość zawieszenia broni, aby powrócić do rozmów dyplomatycznych. Jednak takich sygnałów do tej pory brakowało – dodał polityk SPD.

Jak przypomina portal RedaktionsNetzwerk Deutschland, od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę kontakty krajów zachodnich z Rosją były sporadyczne. Scholz w ciągu ostatnich kilku tygodni rozmawiał z Putinem przez telefon. Ukraina i sojusznicy z Europy Wschodniej są sceptycznie nastawieni do takich kontaktów – zauważa RND.

Możliwość negocjacji z Rosją kategorycznie wyklucza szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock. W tygodnikowi „Stern” oświadczyła, że nie widzi możliwości negocjacji z Rosją.



„Co można negocjować z kimś, kto nie jest nawet skłonny uzgodnić z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża korytarzy humanitarnych dla cywilów?” – zapytała Baerbock.



Z kolei szef komisji spraw zagranicznych w Bundestagu Michael Roth (SPD) podkreśla, że Rosja pozostaje członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, należy do G20 i OBWE.



– Czy nam się to podoba, czy nie, będziemy musieli rozmawiać z przedstawicielami Rosji – stwierdził w czwartek. – Musimy regularnie mu (Putinowi) uświadamiać, że jest na fatalnie złej drodze – dodał.



Muetzenich ocenił, że złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję będzie możliwe wyłącznie gdy „Putin wyraźnie zmieni kurs”, a Rosja złoży „wiarygodną ofertę zawieszenia broni, będzie gotowa na otwarcie korytarzy humanitarnych i rzetelne negocjacje”.

Jak podkreślił, także rząd Ukrainy będzie musiał zgodzić się na pójście drogą negocjacji.



– Sankcje nie są celem samym w sobie, ale powinny doprowadzić do zmiany postępowania Rosji. Obecnie nie widzę jednak efektów sankcji ani w sferze militarnej, ani politycznej – dodał polityk SPD.



Za złagodzeniem nałożonych na Rosję sankcji opowiadają się także politycy postkomunistycznej Lewicy i skrajnie prawicowej AfD, przekonując, że skutki sankcji stanowią obciążenie dla niemieckiej gospodarki - przypomina RND.