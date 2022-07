Kaleta w Hadze: Przesłuchaliśmy ponad 1 tys. świadków rosyjskich zbrodni na Ukrainie

Polscy prokuratorzy przesłuchali już ok. 1,2 tys. świadków – uchodźców z Ukrainy w związku ze zbrodniami popełnianymi przez rosyjskie wojsko w ich kraju – powiedział w Hadze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W mieście tym rozpoczęła się konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji. W rozmowach bierze udział polska delegacja.

W Hadze trwa konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji. W rozmowach bierze udział polska delegacja.



Kaleta w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, jak ważne jest dokumentowanie wszystkich zbrodni popełnianych na Ukrainie i międzynarodowa współpraca w tym zakresie. Chodzi o to – zaznaczył – aby prokuratury różnych państw mogły się wymieniać dokumentacją, by w razie stawiania zarzutów czy kierowania listów gończych materiał dowodowy był maksymalnie bogaty.





Wojna na Ukrainie. Konferencja w Hadze

Przypomniał, że polska prokuratura na początku marca wszczęła śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina.– Prokuratorzy w całej Polsce przesłuchują zgłaszających się świadków - uchodźców z Ukrainy i takich osób przesłuchano już około 1200 – przekazał wiceszef MS.Zaznaczył, że Rosja próbuje kwestionować zbrodnie popełniane na Ukrainie i dlatego tak ważne jest drobiazgowe zbieranie materiału dowodowego.

– Polska była pierwsza i jest liderem w tym procesie (...) materiał dowodowy, który polska prokuratura zgromadziła, jest na pewno w tym momencie najbardziej szeroki ze wszystkich tych prokuratur, które poza Ukrainą prowadzą śledztwo – powiedział Kaleta.





Ukraińska: 5 tys. spraw rosyjskich zbrodni

Jak poinformował Kaleta, sama ukraińska prokuratura takich śledztw prowadzi 5 tys. – My jako Polska możemy wspierać Ukrainę i społeczność międzynarodową poprzez zabezpieczenie dowodów, którymi dysponują uchodźcy – zaznaczył Kaleta.Był też pytany o wezwanie przez Ukrainę do stworzenia specjalnego trybunału, który miałby jurysdykcję nad zbrodnią wszczęcia wojny przez Rosję. Wiceszef MS odparł, że toczą się rozmowy w tej sprawie i na razie nie ma szczegółowych stanowisk, bo sprawa jest niezwykle skomplikowana z punktu widzenia prawa międzynarodowego.– Ciężko przewiedzieć dziś, jak ta sprawa formalnie zostanie rozstrzygnięta; niemniej Ukraina bardzo silnie stawia ten postulat i Polska, tak jak w tych sprawach dotyczących prowadzenia śledztw, konsekwentnie staje po stronie Ukrainy – powiedział Kaleta.

Na początku marca wszystkie państwa członkowskie UE, wraz z innymi państwami partnerskimi, postanowiły wspólnie przedstawić sytuację na Ukrainie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. 4 marca podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, ministrowie zwrócili się do Eurojustu (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) o to, by w pełni wykonywał swoją funkcję koordynacyjną i by pozostawał w razie potrzeby do dyspozycji prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.





Zbrodnie rosyjskie pod lupą instytucji UE

Organy sądowe Litwy, Polski i Ukrainy utworzyły wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy, przy wsparciu Eurojustu i przy udziale urzędu prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Niebawem do zespołu dołączą organy sądowe Słowacji, Łotwy i Estonii. źródło: pap

Postępowanie przygotowawcze wszczął nie tylko prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale też prokurator generalny Ukrainy. Postępowania przygotowawcze wszczęły organy kilku państw członkowskich.