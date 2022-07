Premier: Rozstrzygamy kolejny wielki program dla gmin popegeerowskich

Grzechem pierworodnym III RP było to, co działo się wokół PGR-ów. Gwałtowna transformacja doprowadziła na tych terenach do gigantycznego bezrobocia i chaosu – mówił w czwartek w Łagiewnikach premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewnił, „ponad 1300 gmin popegeerowskich skorzysta na rządowym programie”.

Szef rządu wraz z szefem KPRM Michałem Dworczykiem oraz wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia wyników Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich.



Premier Morawiecki podczas wystąpienia ocenił, że z całą pewnością grzechem pierworodnym III RP było to, co się działo wokół PGR-ów. – Wykluczenie miejscowości popegeerowskich było widoczne gołym okiem. Ten grzech zaniedbania był jednym z największych u zarania wolnej Polski – mówił.





„Bieda, chaos, bezrobocie, to recepta Tuska i Balcerowicza”

Dodał, że powinien być też najważniejszym wyrzutem sumienia Leszka Balcerowicza i Donalda Tuska. – Ale nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy coś do nich dotarło. Czy dotarło do nich to, że taka gwałtowna transformacja, zmiana, która była udziałem gmin pegeerowskich, później popegeerowskich, doprowadziła do gigantycznego bezrobocia i zapomnienia tych terenów, do biedy i do chaosu w tych gminach i powiatach – mówił Morawiecki.

– Bieda, chaos, bezrobocie, to jest recepta Tuska i Balcerowicza, a najlepszym dowodem na to jest to, że przez ponad 25 lat wolnej Rzeczypospolitej nic lub prawie nic nie działo się na tych terenach – kontynuował szef rządu.

– Dziś z dumą mogę powiedzieć, że my chcemy, żeby tamta bieda, tamto bezrobocie już nie wróciły na tereny popegeerowskie w takiej skali, z jaką mieliśmy do czynienia przez dziesiątki lat. I dlatego dziś z dumą mogę powiedzieć, że rozstrzygamy kolejny wielki program dla gmin popegeerowskich – oświadczył premier.





Program wsparcia dla ponad 1300 gmin

– Ponad 1300 gmin, a więc ponad połowa wszystkich gmin, które w Polsce się w ogóle znajdują, skorzysta na tym rozwoju, na tym programie. Tu będą nowe szanse, nowe możliwości dla dzieci, dla młodzieży pięknych skądinąd terenów – podkreślił premier.Szef rządu stwierdził, że dziś konkretne decyzje pozwolą np. na budowę przedszkoli, infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacji. Takie inwestycje, jak wskazywał, zachęcają przedsiębiorców, a oni tworzą nowe miejsca pracy.

Polityka solidarnościowa

źródło: pap

– To jest podstawowe zadanie, które dla mnie osobiście jest jednym z kluczowych, jednym z najważniejszych, jakie sam przed sobą stawiam, aby te gminy i powiaty popegeerowskie naprawdę nigdy więcej nie doświadczyły tego liberalnego, neoliberalnego zła – powiedział Morawiecki.Premier deklarował, że rząd będzie kontynuował politykę solidarnościową. – Nawet jeżeli będą próbowali ją wykpić, bo ona nie służy przede wszystkim wielkim miastom. Ona służy gminom, powiatom, mniejszym miastom i średnim miastom – powiedział.Środki, które trafiają na tereny, pochodzą z naprawy finansów publicznych. – Tych finansów publicznych, które przeciekały jak durszlak w czasach Platformy Obywatelskiej, co warto poświęcić, panie Tusk, w danych Komisji Europejskiej – powiedział szef rządu.