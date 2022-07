Włamanie i kradzież w biurze PiS. „Język nienawiści Tuska pada na podatny grunt”

W nocy z środy na czwartek w Warszawie trzy osoby pod wpływem alkoholu włamały się do biura polityków PiS: Małgorzaty Gosiewskiej i Jarosława Krajewskiego. Wandale wykradli materiały partyjne i próbowali je spalić. Zostali zatrzymani. – Donald Tusk radykalizuje Polaków i zaognia sytuację w kraju, a to jest na rękę Władimirowi Putinowi – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Krajewski (PiS). Przypomina, jak o zmianę władzy w Polsce dopominał się ostatnio przyjaciel Putina Dmitrij Miedwiediew.

Prezydent oburzony słowami Tuska Prezydent Andrzej Duda jest oburzony słowami szefa PO Donalda Tuska o możliwości wyprowadzania urzędników państwowych – powiedział w niedzielę szef... zobacz więcej

Szef PO Donald Tusk coraz częściej sugeruje swoim wyborcom siłowe rozwiązania. Na partyjnej konwencji stwierdził, że jeśli Platforma wygra wybory, „wyprowadzi Glapińskiego z NBP”.



– Na ulicy też się wszyscy zorganizujemy – groził mówiąc o użyciu siły wobec sędziów, a wiceszefowie jego ugrupowania straszyli wykorzystaniem „silnych panów”.



Warszawski radny PiS dzielnicy Ursus Dariusz Grylak przekazał w rozmowie z portalem tvp.info, że zatrzymani w nocy po ataku na biuro PiS to dwaj 17-latkowie i 16-latek.



– Byli pod wpływem alkoholu. Wybili szybę, przejrzeli szafy. Ukradli paczkę długopisów z logo partii i chorągiewki Prawa i Sprawiedliwości, które spalili na pobliskim skwerku – relacjonuje.



Jak dodaje, gdyby był to zwykły akt chuligaństwa, to „mielibyśmy na przykład wybitą szybę w aptece, a tutaj było to działanie przeciwko określonej sile politycznej”.



– To nie przypadek. W ostatnią niedzielę z kładki zrywaliśmy baner szkalujący PiS – podkreśla.



„Donald Tusk zapowiedział niedawno siłowe przejmowanie instytucji państwa polskiego. Jest reakcja” – skomentowała na Twitterze Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu.

Jak widać ludzie Donalda Tuska mają nadzieję, że gdy dojdą do władzy - odbiorą Polakom pieniądze zagwarantowane w programach społecznych. Jaką jeszcze Polskę sobie wyobrażają? Co Donald Tusk proponuje najczęściej? I dlaczego tak fatalnie wypada w rankingach zaufania?#wieszwięcej pic.twitter.com/0XIQ7GJRWW — tvp.info ���� (@tvp_info) July 11, 2022

W rozmowie z portalem tvp.info sprawę skomentował również poseł Jarosław Krajewski.

– Biuro jest dobrze oznakowane. Widać, że należy do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Osoby, które wtargnęły musiały kierować się również nienawiścią wobec przeciwników politycznych. Wiele wskazuje na to, że język nienawiści Donalda Tuska dla osób zradykalizowanych trafia na podatny grunt. Są oni gotowi do wszystkiego, w tym niszczenia mienia – zaznaczył.



Poseł PiS ocenił, że takie incydenty powinny spotkać się z poważną reakcją polityków opozycji. – To zadanie również dla nich, aby swoim sympatykom jasno wskazali, że są reguły, których trzeba przestrzegać – dodał.



Krajewski zaznaczył, że zdewastowany lokal posłowie wynajmują od Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.



– Donald Tusk sieje nienawiść i agresję. Szuka przesłanek do budowania wojny polsko-polskiej i niestety widać tego efekty. Radykalizuje Polaków, zaognia sytuację w kraju, a to jest na rękę Władimirowi Putinowi. Rosyjska propaganda również do tego zmierza – zaznaczył poseł i przypomniał ostatnie słowa Dmitrija Miedwiediewa o potrzebie zmiany władzy w Polsce.



– To pokazuje, że budowanie dzisiaj agresji przeciwko innym formacjom to wpisywanie się w narrację Kremla. Nie wiem, czy o to chodzi Tuskowi. Może tak – podsumowuje.

Donald Tusk zapowiedział niedawno siłowe przejmowanie instytucji państwa polskiego. Jest reakcja. Dzisiejszej nocy wtargnięto do naszego biura poselskiego.

O takie działania panu chodziło panie ⁦@donaldtusk⁩ ? pic.twitter.com/Wb7P0Nw1kA — Małgorzata Gosiewska (@MMGosiewska) July 14, 2022