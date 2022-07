Areszt dla mężczyzny, który przyniósł pocisk na Krakowskie Przedmieście

Łukasz K., który w poniedziałek przyniósł pocisk na Krakowskim Przedmieściu został tymczasowo aresztowany. Dzień wcześniej prokurator przedstawił mu zarzuty, za które może grozić do 8 lat więzienia.

„Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował wniosek o zastosowanie wobec Łukasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie” – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



W środę Łukasz K. usłyszał zarzuty. „Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w znacznych rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych” – informowała wcześniej PK.



„Prokurator zakwalifikował działanie podejrzanego jako czyn o charakterze terrorystycznym, ponieważ Łukasz K. działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób. Kolejne zarzuty dotyczą posiadania bez wymaganego zezwolenia pocisku artyleryjskiego kal. 80 mm” – podała PK. Podczas przesłuchania Łukasz K. przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Za zarzucane czyny może mu grozić do 8 lat więzienia.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP wynika, że teraz służby specjalne sprawdzają dokładnie przeszłość mężczyzny. Przede wszystkim jego ewentualne powiązania z grupami ekstremistycznymi. PAP dowiedziała się również, że Łukasz K. był leczony psychiatrycznie oraz notowany za włamania.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 19. W trakcie Marszu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu na wysokości budynku przy Krakowskim Przedmieściu 64 Łukasz K. położył na chodniku wśród tłumu pocisk. Film z incydentu trafił do internetu.

źródło: pap

Na czas pracy pirotechników policja ewakuowała z Krakowskiego Przedmieścia uczestnikówzgromadzenia i osoby przebywające w promieniu 200 metrów.