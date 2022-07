Jak długa linia frontu? Wymowna grafika ukraińskiego resortu obrony

Około 2450 kilometrów liczy linia frontu na Ukrainie. Resort obrony poinformował, że zaczyna się przy granicy z Białorusią i Polską na zachód od Szacka, a kończy na zachód od Odessy. Wskazano, że to jak odległość jazdy samochodem z Warszawy do Barcelony. „Milion Ukraińców broni tej linii, chroniąc Europę przed rosyjskimi hordami” – zaznaczyło ministerstwo.

WOJNA NA UKRAINIE



W ciągu ostatniej doby zginęło 300 rosyjskich żołnierzy – poinformował. Tym samym łączna liczba zabitych Rosjan zbliża się do 38 tysięcy. W codziennym raporcie przekazano, że agresorzy stracili także między innymi 1667 czołgów, 840 systemów artyleryjskich, 219 samolotów i 188 helikopterów.





The front line of more than 2,000 km stands between Freedom and https://t.co/XJLHf3jBeC peacetime, a distance such as this can be traveled by car in a day. Now a million Ukrainians are holding this line, protecting Europe from the russian horde. pic.twitter.com/986FrlRVJI