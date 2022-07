Atak rakietowy na Winnicę. 20 osób nie żyje, zabitych może być znacznie więcej

Co najmniej 20 osób zginęło, a 90 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy – powiadomiły ukraińskie władze. Według ratowników najprawdopodobniej nie ma szans, by ktoś pod gruzami trafionych budynków ocalał. Wśród 20 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci; trwa akcja poszukiwawcza – powiadomił wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat oświadczył, że rakiety Kalibr, którymi zaatakowano miasto, zostały wystrzelone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym.



Do ataku doszło w godzinach rannych. W centrum miasta uderzyły według wstępnych ustaleń trzy rakiety. Celem stał się budynek biurowy, ucierpiały również budynki mieszkalne i Dom Oficerów, w którym mieści się sala koncertowa. W wyniku eksplozji wybuchł pożar, zapaliło się także kilkadziesiąt samochodów.



Według mediów rakieta zniszczyła także parterowe centrum medyczne, a wszyscy, którzy byli w środku, zginęli. Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona.

Winnica po rosyjskim ostrzale rakietowym

Stan na godzin 12:15 (11:15 czasu polskiego): 12 ofiar śmiertelnych.

Trwa akcja ratunkowa. pic.twitter.com/cINNeByMWm — Tomasz Dawid Jędruchów (@tdjedruchow) July 14, 2022

Atak rakietowy na Winnicę. Zełenski: otwarty terroryzm

#Russian bastards just hit the center of #Vinnytsia with a missile. The cultural centre and several residential buildings were destroyed. Right now confirmed 12 dead people, including a child. Russian propagandists AGAIN say they destroyed a military target. Child... pic.twitter.com/NjluHpF5ja — Inna Sovsun (@InnaSovsun) July 14, 2022

❗️#Vinnytsia, #Ukraine. Missile strikes in the city center. There are wounded and dead, among them a small child.

Every day, ���� destroys the civilian population, kills ���� children, directs missiles at civilian objects. Where there is nothing military. A killer & terrorist country pic.twitter.com/ow6XlP69dP — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) July 14, 2022

This time #Vinnytsia. City right in the middle of #Ukraine. Hit by #Russia missiles in the middle of the morning. 12 people killed. The count goes on. So much pain. Again. pic.twitter.com/3GDRlrxKxN — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) July 14, 2022

źródło: pap

Ratownicy, cytowani przez agencję Interfax-Ukraina, powiedzieli, że najprawdopodobniejNa miejscu ataku pracuje ponad 150 ratowników, a także żołnierze i wolontariusze.Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał atak na Winnicę aktem terroryzmu, a Rosję – państwem terrorystycznym.„Codziennie Rosja zabija mieszkańców cywilnych, zabija ukraińskie dzieci, kieruje rakiety na obiekty cywilne, gdzie nie ma nic wojskowego” – napisał prezydent na Telegramie, publikując też nagranie z centrum Winnicy.„Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu. To nie są ludzie. To państwo-zabójca. Państwo-terrorysta” – podkreślił Zełenski.