Co wolno prezydent Gdańska... Tak parkuje Dulkiewicz

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz miała zaparkować swoje auto na trawniku. „We wtorek 12 lipca o godz. 12.25 zaobserwowaliśmy prezydencki samochód zaparkowany… pod drzewem” – poinformował portal Gdańska Strefa i pokazał zdjęcia.

Jak czytamy, widoczna na fotografii linka blokująca wjazd została założona przez mieszkańców, aby samochody przestały wjeżdżać na trawnik.



„Pani prezydent, czy wie pani, że za 120 zł może mieć pani abonament roczny na parkowanie w śródmieściu na normalnych parkingach? Czy nie jest pani zameldowana w miejscu zamieszkania?” – zapytano.



Zobacz także: Najnowsze zdjęcia wiat z Gdańska podbijają sieć. „Przystanki im. A. Dulkiewicz”



Ponieważ parkowanie pokazane na zdjęciu faktycznie wygląda mało profesjonalnie, zwróciliśmy się do gdańskiego ratusza z pytaniami: „Czy rzeczywiście jest to auto prezydent Aleksandry Dulkiewicz, dlaczego było zaparkowane w taki sposób i czy jest to zgodne z przepisami?”



Gdy otrzymamy odpowiedzi na nasze pytania, poinformujemy o tym na portalu tvp.info.



Zobacz także: Współpracownicy Dulkiewicz dostali stanowiska w miejskich spółkach



Tymczasem lokalny gdański portal donosi, że na tym samym osiedlu w kontrowersyjny sposób swoje auto zostawiała wcześniej również siostra prezydent miasta. Jak czytamy, członek rodziny Aleksandry Dulkiewicz parkowała na kopercie, na namalowanie której Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie wydał zgody.



„Nie zostawia miejsca dla pieszych, utrudnia przejście niepełnosprawnym i matkom z wózkami, a także znajduje się zbyt blisko szlabanu i utrudnia dojazd służbom ratunkowym” – oceniono.