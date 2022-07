„Jeść mniej i taniej”. Czarnek o manipulacji tabloidu: Nie mówiłem tego do Polaków

Medialna burza po wywiadzie, jakiego jednemu z tabloidów udzielił minister edukacji i nauki. Na okładce „Super Expressu” pojawiła się jednoznacza sugestia: „Czarnek radzi Polakom: Jedzcie mniej!”. Podobny przekaz trafił na belkę informacyjną stacji TVN24. Co naprawdę powiedział Przemysław Czarnek? Polityk już zapowiedział, że zrywa kontakt z „Super Expressem”.

Chodzi o czwartkową publikację gazety, która trafiła na okładkę wydania. Temat dotyczył rosnących cen, a materiał zobrazowano zdjęciem starszego mężczyzny i podpisem „Drożyzna nas zabija”. Obok umieszczono zdjęcie ministra Przemysława Czarnka, które opatrzono tytułem: „Minister Czarnek radzi Polakom: Jedzcie mniej!”.





Wakacje ministra i manipulacja na okładce „SE”

Czarnek komentuje i domaga się sprostowania

Kolejna manipulacja TVN

Oryginalna wypowiedź @CzarnekP i to jak została zmanipulowana przez TVN. pic.twitter.com/lP6M3xfBoW — BLACK (@BlackMcSnow) July 14, 2022

Dziękuję za złote rady Super Expressowi. Zastosuję się do nich. Sam mam w planie spędzić urlop u znajomych, "pichcić" samodzielnie, spędzać miło czas, jeść nieco mniej i taniej. To mój pomysł na urlop, a nie zalecenie dla ogółu obywateli. Wzywam @se_pl do sprostowania manipulacji — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 14, 2022

Co dokładnie powiedział minister? Pytany o to, jaki wpływ na jego wakacje będą miały rosnące ceny, polityk tłumaczył, że urlop spędzi wśród znajomych, od których otrzymał liczne zaproszenia.„Dlatego (przez wysokie ceny – red.) jadę do znajomych, nie jadę na wypoczynki w hotelach. (...) Czasami coś będziemy pichcić, znajomi zaproszą na obiady, ale bez przesady, drożyzna nie oznacza, że nie można jeść. Można jeść trochę mniej i trochę taniej” – powiedział szef MEiN.Z kontekstu jego wypowiedzi jasno wynikało, że mówił o własnych planach na wakacyjne oszczędności, a nie – jak przekazał to tabloid – radzi Polakom, by „jedli mniej”.– To obrzydliwa manipulacja. (...) Nie mówiłem tego do Polaków, tylko mówiłem o sobie – powiedział Czarnek, komentując w Programie III Polskiego Radia zamieszanie wokół publikacji. Poinformował również, że zrywa kontakt z „SE”.Przytoczył przy tym przebieg rozmowy z dziennikarzem gazety: „Dziennikarz »SE« pytał mnie, jak będę spędzał wakacje. Powiedziałem, że z uwagi na drożyznę, z uwagi na ceny, będę starał się oszczędniej na wakacjach postępować, dlatego nie jeżdżę do hoteli, jeżdżę do znajomych, będę pichcił sam z żoną”.– Dziennikarz „SE” pytał, czy w związku z tym będę unikał restauracji, barów i knajp. Odpowiedziałem, że to, że jest drogo, to bez przesady można dalej jeść w restauracjach, tylko mniej i taniej – wyjaśnił.Podobnie zmanipulowana wypowiedź Czarnka trafiła w czwartek na belkę informacyjną w serwisie stacji TVN24 – sugerując widzom, że jest to rada ministra dla Polaków.Chwilę później na ekranie pojawił się także wpis polityka, w którym wezwał gazetę do sprostowania publikacji.