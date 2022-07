Dowód niemieckiej zbrodni. Odkryto masowy grób – 17 ton ludzkich prochów

Przełomowego odkrycia miejsca zdeponowania szczątków ludzkich dokonano w okolicach Działdowa. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karol Nawrocki zaznaczył, że w tym miejscu ginęły ofiary „antypolskiej akcji eksterminacyjnej, która miała pozbawić Polskę elit państwowych”. Aby ukryć zbrodnię na około 8 tysiącach osób, szczątki palono i poddawano mieleniu.

W dniach od 4 do 10 lipca 2022 r. naczelnik gdańskiego pionu śledczego IPN wraz z grupą biegłych i specjalistów z zakresu archeologii i antropologii pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dokonał przełomowego odkrycia miejsca zdeponowania szczątków ludzkich.



Odnaleziono prawie 17 ton ludzkich prochów, co pozwala stwierdzić z całą stanowczością, że zamordowano co najmniej 8 tys. osób.



W środę w miejscu odkrycia dowodów niemieckiej zbrodni odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego i prok. Tomasza Jankowskiego, naczelnika Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.



– Jesteśmy w lesie białuckim, w powiecie działdowskim, w którym dokonano nie tyle pochówku przerażającego, co porzucenia szczątków wielu ofiar. (…) W działdowskim obozie ginęły ofiary Intelligenzaktion, a więc niemieckiej, antypolskiej akcji eksterminacyjnej, która miała pozbawić Polskę elit państwowych, dyplomatów, pozbawić życia duchownych – powiedział podczas konferencji prasowej dr Karol Nawrocki.



Prezes IPN zwrócił też uwagę na problem tuszowania zbrodni ludobójstwa w ramach akcji 1005.

– Wiosną 1944 r. od 1 marca wydobywano szczątki pogrzebanych w tym miejscu osób (…)Aby nikt nie poniósł odpowiedzialności za zbrodnie niemieckich nazistów – powiedział.

– To się nie udało, bo Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z pełną determinacją poszukuje ofiar i bohaterów II wojny światowej i nigdy Instytut Pamięci Narodowej nie pozwoli na to, aby choć jedna ofiara została zapomniana – dodał.