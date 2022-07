Przechwycono kolejne rozmowy rosyjskich żołnierzy. „Chaos, błędy dowódców i niskie morale”

Agencja Wywiadu przechwyciła kolejne rozmowy żołnierzy uczestniczących w napaści Rosji na Ukrainę, pokazujące prawdziwy jej obraz – chaos, błędy dowódców i niskie morale – powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

– Kolejne nagrania przechwycone przez polski wywiad pokazują, że wśród rosyjskich najeźdźców coraz powszechniejsza jest krytyka działań wojennych przeciwko Ukrainie – wskazał Żaryn.





Błędy rosyjskich dowódców

Jak wskazał rzecznik, „niezaplanowane, chaotyczne działania, błędy dowódców i bardzo niskie morale – taki obraz napaści inny od propagandowych przekazów Kremla rysuje się z przechwyconych przez Agencję Wywiadu rozmów”.W nagraniu przechwyconej rozmowy żołnierz, który brał udział w agresji, krytycznie ocenia sytuację w armii, skarży się na prowizoryczne działania dowódców, co w jego opinii powoduje duże straty wśród żołnierzy – zaznaczył Żaryn.

"Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma... z naszego plutonu zostały 3 osoby", mówi uczestnik wojny Rosji przeciwko Ukrainie, którego rozmowę przechwyciła @AWgovPL.



Podkreślił, że mężczyzna wspomina, iż decyzja Kremla o rozpoczęciu wojny przeciwko Ukrainie kosztowała życie wielu Rosjan. Rosyjskie oddziały zostały rozbite przez obrońców Ukrainy. Zwracając się do swojego rozmówcy mówi: „Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma”, „z naszego plutonu zostały trzy osoby”.

Żaryn zwrócił uwagę, że zdaniem Rosjanina działania wojenne przeciwko Ukrainie były źle przygotowane, za co płacą żołnierze. – Ze wszystkimi, którzy jeździli, nie jest dobrze – albo ranni, albo ciężko ranni – przekazuje w przejętej przez AW rozmowie.



Mówi też o złych decyzjach dowódców i narzeka na ich morale i profesjonalizm, bardzo niskie. Wspomina, że w jednym z jego oddziałów zastępca dowódcy „zgubił” żołnierza.



– Trzeciego dnia znaleźli go czołgiści – opisuje zdarzenia Rosjanin.





Kłamstwa Kremla

Rzecznik podkreślił, że żołnierz w rozmowie stwierdza, iż prawdziwy obraz wojny, jaką Kreml prowadzi przeciwko Ukrainie, jest daleki od propagandowych przekazów. – Wprost zniechęca on wszystkich do zaciągania się do oddziałów walczących na froncie – zwrócił uwagę Żaryn.Żołnierz mówi: „Jeśli u ludzi obudził się heroizm, niech jeżdżą tam. Wtedy pogadamy”.Żaryn wskazał, że to kolejny materiał uzyskany przez Agencję Wywiadu pokazujący rosyjskich żołnierzy coraz bardziej świadomych, że propagandowy przekaz o sukcesach rosyjskiej armii w wojnie przeciwko Ukrainie jest kłamstwem.

– Rosjanie napotykają na skuteczny i profesjonalny opór ukraiński, ponoszą duże straty. Mimo tego dowództwo rosyjskie kontynuuje działania wojenne. Nic nie wskazuje na to, by Rosja miała zamiar zakończyć inwazję w najbliższym czasie – ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.W czwartek, 14 lipca mija 141. dzień oporu Ukrainy przed agresją Rosji. Napaść Rosji na ten kraj rozpoczęła się 24 lutego.