KE podwyższyła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok

Komisja Europejska podwyższyła w czwartek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 3,7 proc. do 5,2 proc. To o półtora punktu procentowego więcej niż przewidywania w maju. Jednocześnie KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. z 3 proc. do 1,5 proc. W maju Komisja przewidywała, że będzie on o połowę wyższy w przyszłym roku.

KE podwyższyła też prognozy dla inflacji w Polsce; szacuje, że w 2022 r. wyniesie ona 12,2 proc., a w 2023 r. 9 proc. ,



W letniej prognozie gospodarczej opublikowanej w czwartek Komisja Europejska przewiduje rekordowy poziom inflacji w bieżącym roku dla całej UE i strefy euro. Obniża też częściowo rokowania dotyczące wzrostu PKB.



Zgodnie z przewidywaniami KE gospodarka UE w 2022 r. będzie rozwijać się w tempie 2,7 proc., a w 2023. r. – 1,5 proc. W maju KE prognozowała identyczny wzrost w roku bieżącym, ale spodziewała się 2,3 proc. w 2023 r.



Najnowsza prognoza zakłada wzrost w strefie euro na poziomie 2,6 proc. w 2022 r. i mniejszy – 1,4 proc. w 2023 r. (spadek z 2,3 proc. w prognozie wiosennej).





Zobacz także: Świętokrzyski prokurator został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dwójki dzieci

KE przewiduje, że inflacja osiągnie najwyższy poziom w historii w 2022 r., wynosząc 7,6 proc. w strefie euro i 8,3 proc. w całej Unii. W 2023 r. wskaźnik ten obniży się odpowiednio do 4,0 proc. i 4,6 proc.



KE wyjaśnia w komunikacie, że „agresja Rosji na Ukrainę nadal negatywnie wpływa na gospodarkę UE, prowadząc do niższego wzrostu i wyższej inflacji w porównaniu z wiosenną prognozą”.





KE o przyczynach wysokiej inflacji

źródło: pap

– Niesprowokowana inwazja Rosji na Ukrainę nadal wstrząsa światową gospodarką. Działania Moskwy zakłócają dostawy energii i zboża, podnoszą ceny i osłabiają zaufanie – powiedział Paolo Gentiloni, europejski komisarz ds. ekonomicznych i monetarnych.– W Europie dynamika wynikająca z ponownego otwarcia naszych gospodarek ma wesprzeć roczny wzrost w 2022 r., ale na 2023 r. znacznie zrewidowaliśmy w dół naszą prognozę. Oczekuje się, że rekordowo wysoka inflacja osiągnie szczyt jeszcze w tym roku i będzie stopniowo spadać w 2023 r. – ocenił Gentiloni.Polityk wskazał, że „przebieg wojny i niezawodność dostaw gazu nie są znane, prognoza ta jest obarczona dużą niepewnością i ryzykiem pogorszenia”.