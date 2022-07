Ratownik wyjaśnia, kiedy i jak tworzyć „łańcuch życia” [WIDEO]

Zmarła jedna z osób, które w środę w Jantarze, tworzyły tzw. łańcuch życia – wynika z najnowszych informacji, do których dotarło TVP Info. Na kąpielisku po sygnale, że w wodzie znajduje się osoba potrzebująca pomocy, weszli do niej plażowicze; cztery osoby zaczęły się topić. Rafał Goeck z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ujawnił, że nie wiadomo, czy ktokolwiek potrzebował pomocy – nie zgłoszono żadnego zaginięcia, nie było śladów na plaży.

Krótko po południu w środę służby otrzymały zgłoszenie z sopockiego WOPR, że topi się kilka osób.



– Zadysponowaliśmy natychmiast brzegowe stacje ratownicze ze Świbna i Sztutowa. Po dotarciu na miejsce ustalono, że generalnie pomocy potrzebowało pięć osób, z czego trzy były już na plaży. Chwilę po rozpoczęciu działań została znaleziona czwarta osoba, także nieprzytomna – mówi w rozmowie z reporterką TVP Info ratownik Rafał Goeck z SAR.





„To jest dobre pytanie”

Około godziny 12:20 otrzymaliśmy informacje o kilku osobach, które się topią na wysokości wejścia numer 79 w miejscowości Jantar. Na miejscu działali już ratownicy WOPR. Natychmiast do działań ruszyli ratownicy z BSR Sztutowo oraz Świbno. pic.twitter.com/I5fNpIp0jL — Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ���� �� (@mspirsar) July 13, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Piąta osoba do dziś nie została odnaleziona. Czy w ogóle była taka potrzeba, by nieść pomoc?– To jest dobre pytanie. O godz. 16.15 całkowicie zakończyliśmy działania. Wcześniej konsultowaliśmy się z policją – jak się okazało, nikt nie zgłosił zaginięcia tej osoby, na plaży nie pozostały po niej żadne rzeczy. Nie wiadomo, czy ona faktycznie potrzebowała takiej pomocy – dodaje ratownik.Dwie osoby zostały przetransportowane śmigłowcami LPR do szpitali w Gdańsku i Olsztynie.. Są one wywieszone ze względu na wysokie fale. Mimo to, wciąż wiele osób, łamie zakazy i wchodzi do wody. Pomorska policja wystosowała apel, w którym przypomina o bezwzględnym zakazie wchodzenia do wody, kiedy warunki na to nie pozwalają.