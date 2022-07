Premier: Energooszczędne inwestycje odpowiedzią na politykę Putina

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowe energooszczędne inwestycje są odpowiedzią na szantaż energetyczny Rosji, który dąży do podziału Europy. Szef rządu wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki pomp ciepła w Legnicy.

Ustawa ws. wsparcia kredytobiorców to nie tylko wakacje kredytowe; będzie można uzyskać też dopłatę do rat kredytów nawet przez dwa lata i do 2...