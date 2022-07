„Dowody zbrodni zbierane na Ukrainie będą służyć obronie przed ludobójstwem”

Musimy zapewnić, że dowody zbrodni, które zbieramy na Ukrainie, będą miały znaczenie nie tylko historyczne, ale będą też służyć obronie przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości – powiedział główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan. W mieście tym rozpoczęła się konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

– Gdy rozmawiamy, dzieci, kobiety i mężczyźni żyją w przerażeniu. (...) Na Ukrainie jest cierpienie (...), rozpacz po tym, co stracono wczoraj, wstrzymywanie oddechu w związku z tym, co zostanie stracone dzisiaj i zastanawianie się, co może przynieść jutro – rozpoczął wystąpienie Khan.



Dodał, że współcześnie obserwujemy nie tylko materialne zniszczenia wojenne, ale przede wszystkim niszczenie istnień ludzkich.





Khan podkreślił, że w obecnej sytuacji konieczna jest współpraca i efektywna komunikacja w celu odnalezienia i przechowywania dowodów na zbrodnie wojenne popełniane w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskazał także na olbrzymią rolę, jaką ma do odegrania prawo, które musi być stosowane uniwersalnie, a nie odrzucane, gdy wydaje się być „niewygodne”.

