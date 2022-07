Potężne upały, na termometrach 49 stopni. „Europejski rekord”

Trwająca od blisko tygodnia fala upałów nad Półwyspem Iberyjskim nasila się. Termometry w zachodniej i południowej Hiszpanii przekroczyły 45 stopni. Żar z nieba lał się w środę także w Portugalii. Tamtejsze stacje telewizyjne donoszą, że mógł tam paść europejski rekord upałów, kiedy słupki rtęci osiągnęły 49 stopni. Gorąca fala doskwiera mieszkańcom nie tylko Europy Zachodniej, ale i milionom mieszkańców gęsto zaludnionego Szanghaju.

W środę po południu jednym z najgorętszych miast Hiszpanii był Badajoz na zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci przekroczyły 45 stopni. Jak odnotowali eksperci z państwowego instytutu meteorologii Hiszpanii (Aemet), tropikalne upały utrzymywały się zarówno na terenach rolniczych, jak też wewnątrz aglomeracji miejskich.





Półwysep Iberyjski porażony słońcem

Rekord temperatury w Europie?

Extreme heat really starting to pack a punch in Iberia.



Lousã in Portugal ���� just broke its all-time heat record with 46.3°C (115.3°F) pic.twitter.com/kxAAd4K4gA — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 13, 2022

teraz odtwarzane Rekordowe upały w Portugalii

Według oczekiwań synoptyków z Aemet tropikalna pogoda utrzyma się w Hiszpanii co najmniej do poniedziałku, szczególnie w regionach usytuowanych w pobliżu granicy z Portugalią.I to tam sytuacja jest najpoważniejsza. Według lizbońskiej telewizji TVI meteorolodzy sprawdzają temperaturę, w środkowej Portugalii, gdzie w rejonie miejscowości Pombal termometry miały pokazać w środę po południuO prawdopodobnie pobitym rekordzie upałów w Europie donosi też telewizja SIC, według którejw dystrykcie Santarem, również położonym w centralnej części kraju,„Taka temperatura jest maksymalną zanotowaną w Europie. Wystąpiła na włoskiej Sycylii w 2021 r.” – podaje SIC.– ten rekord padł w sierpniu 2003 r. we wsi Amareleja w dystrykcie Beja na południowym wschodzie kraju.

Chiny: upał i ulewne deszcze

All-time records tumbling in Europe as the heat gathers momentum in the south-west...



Incessant heat in China is also breaking very notable records with unbearably high dewpoints. pic.twitter.com/YG25lrtSyB — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 13, 2022

źródło: portal tvp.info, PAP, Twitter

Fala upałów nawiedziła także gęsto zaludnione obszary dorzecza Jangcy i doskwiera milionom mieszkańców wielkich chińskich metropolii, od Szanghaju na wybrzeżu po Chengdu w głębi kraju; w Szanghaju ma być ponad 40 stopni – podała Agencja Reutera.Zamieszkany przez 25 mln ludzi Szanghaj, centrum finansowe Chin, ogłosił drugi czerwony alert w ciągu czterech dni. Według władz miasta temperatura powietrza przekracza 40 stopni.Podobne dane przedstawia szkocki, monitorujący temperatury na świecie:Podczas gdy środkowa część Chin mierzy się z falą upałów,. Wiosną na niektórych obszarach doszło do powodzi. Eksperci oceniali, że ekstremalne warunki pogodowe stają się coraz częstsze z powodu zmian klimatu.