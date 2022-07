Wysyp os. Jak sobie radzić z drapieżnikami? [WIDEO]

Strażacy mówią o prawdziwej letniej fali os. W strażnicach i specjalistycznych firmach telefony się urywają, szczególnie gdy temperatura na zewnątrz wzrasta. Co zrobić w przypadku znalezienia gniazda? – podpowiada TVP3 Łódź.

Owady najbardziej lubią ciepłe, miejsca. Poddasza (najlepiej drewniane), a także szczeliny i kominy.



Gniazdo może powstać w bardzo krótkim czasie. Gdy zauważymy siedlisko os, szerszeni lub trzmieli, pod żadnym pozorem nie powinniśmy się do niego zbliżać ani niczym go pryskać.



Na zewnątrz powinniśmy zachować 20-metrowy dystans, a jeśli gniazdo jest w środku budynku, to jak najszybciej opuścić pomieszczenie. W sytuacjach zagrożenia życia można liczyć na pomoc strażaków. Zajmują się tym także specjalistyczne firmy. Koszt takiej interwencji waha się od 200 do nawet 1 tys. zł.



Do usuwania owadów niezbędny jest specjalistyczny kombinezon. Samodzielne próby walki z osami mogą zakończyć się wstrząsem anafilaktycznym, nawet jeśli ktoś nie ma alergii.



Objawów ukąszenia nie powinniśmy bagatelizować. A jeśli występuje któryś z wcześniej wspomnianych – trzeba wezwać pomoc.