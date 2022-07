Glapiński wskazuje, kiedy inflacja zacznie spadać

Zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej, inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kw. tego roku. W czwartym kwartale 2023 r. roku osiągnie 5,5 proc., a w czwartym kwartale 2024 r. - 3,5 proc. - prognozuje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Szczyt inflacji będziemy mieli w III kwartale roku i będzie to ok. 16 proc., zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej. W opublikowanej ścieżce centralnej projekcji założono obowiązywanie tarczy do października – poinformował szef NBP, pytany o rozbieżności prognoz inflacji w stanowiskach NBP.



Glapiński wyjaśnił, że przed „zakończeniem prac nad projekcją nie było jeszcze wyraźnych deklaracji w sprawie przedłużenia tarczy, które obecnie są potwierdzone przez przedstawicieli rządu”. W ocenie prezesa banku centralnego zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej w horyzoncie projekcji, „inflacja CPI będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kwartału br.”.



– W IV kwartale 2023 r. inflacja osiągnies 5,5 proc., a w IV kwartale 2024 r. - 3,5 proc. – dodał szef NBP. Zaznaczył, że wyniki te zależą „od materializacji przyjętych w projekcji założeń, w tym od sposobu i terminów wycofywania poszczególnych rozwiązań tarczy”.



Według Glapińskiego w 2023 r., przy spadającym szybko tempie wzrostu PKB możliwe będą obniżki stóp. – Dalsze decyzje będą jednak zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej – stwierdził prezes NBP.