Piotr Kraśko zniknął z anteny. Dziwna postawa stacji TVN

Na początku czerwca portal tvp.info ujawnił, że prezenter TVN Piotr Kraśko przez cztery lata nie płacił podatków. Tego samego dnia (10 czerwca) Kraśko jak gdyby nigdy nic prowadził wieczorne wydanie „Faktów”. Potem zniknął jednak z anteny. „Kiedy może wrócić do pracy? TVN Grupa Discovery konsekwentnie nie udziela odpowiedzi” – informują media. Nieoficjalnie mówi się, że niewykluczone jest, iż Kraśko nie będzie już prowadził czołowego serwisu stacji.

Choć zarabiał miliony, Piotr Kraśko nie płacił podatków. Należności uiścił dopiero, kiedy odkryła to skarbówka. Gdy przed ujawnieniem tych informacji prosiliśmy o komentarz, Kraśko nie odpowiadał na nasze wiadomości.



O stanowisko w tej sprawie prosiliśmy również przedstawicieli Grupy Discovery, która podkreśla w swoim kodeksie etyki, że ceni działania „w zgodzie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami, propagowanie uczciwości oraz najwyższych standardów etycznych”. Zapytaliśmy więc, czy postawa prezentera jest zgodna z ich kodeksem. Choć minął ponad miesiąc, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.



Portal wirtualnemedia.pl zauważył z kolei, że Kraśko prowadził wieczorne „Fakty” w dniu opublikowania artykułu naszego portalu, ale potem zniknął z anteny.



Informowano, że leczy problemy ciśnieniowo-krążeniowe, a sam zainteresowany napisał krótko w sieci: „Wszystkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym 5 lat temu. Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst”. Nie wyjaśnił przyczyn, dla których przez kilka lat nie rozliczał się z podatków. Zamiast tego zaatakował dziennikarzy, którzy ujawnili te informacje, a całą sprawę powiązał z faktem, że pracuje dla stacji TVN.



Kraśko się leczy. „TVN może czekać”

„Kraśko dochodzi do zdrowia, to może potrwać nawet kilka miesięcy. Stacja więc może spokojnie czekać na rozwój wypadków i reagować w miarę ewentualnego pojawiania się nowych wiadomości – mówią nasi informatorzy. Stąd jego nieobecność może być na rękę nadawcy" – piszą Wirtualne Media.

Pojawiają się też informacje, że zamiast do wieczornego serwisu, Kraśko wróci na antenę w roli jednego z prowadzących poranne magazyny śniadaniowe.

Piotr Kraśko był na czołówkach wszystkich serwisów w kraju także wiosną ubiegłego roku. Media ujawniły wówczas, że prezenter jeździł samochodem bez uprawnień. Mało tego – robił to przez lata.

Mimo to sąd był dla niego niezwykle łagodny. Choć groziły mu dwa lata więzienia, Kraśko został skazany na zapłacenie 7,5 tys. zł grzywny.