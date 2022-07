Gonitwa z bykami ulicami miasta. Są poszkodowani [WIDEO]

Siódmy bieg byków na obchodach święta św. Firmina w hiszpańskiej Pampelunie trwał dwie minuty i 14 sekund – informują lokalne media. Kilka osób jest rannych, ale nie w wyniku uderzenia rogami byka. Święto obchodzone jest od 6 do 14 lipca.

Siódma gonitwa (encierro) z bykami w centrum Pampeluny rozpoczęła się łagodnie na ulicy Cuesta de Santo Domingo. Zwierzęta biegły razem bez przerwy do połowy trasy, gdzie się rozdzieliły – opisuje portal RTVE.



Jak wskazuje hiszpańska telewizja, „byki pokonały ciasny zakręt Mercaderes-Estafeta, nie zbliżając się nawet do ogrodzenia ani nie ślizgając się”. Gdy weszły na ul. Estafeta, zaczęły biec w rzędzie i nieco się rozdzielać, co pozwoliło im na pokonanie długich dystansów.



Na koniec zaczęły wbiegać na arenę w Pampelunie. Jak wskazał portal hiszpańskiej telewizji, pierwsze dwa dotarły do zagród w nieco ponad dwie minuty.



Jeden chłopak, który znalazł się niespodziewanie na środku areny walk byków, został przewrócony przez jednego z nich. Dziennik „El Pais” podaje za służbami medycznymi, że co najmniej sześć osób doznało obrażeń głowy, rąk i nóg.





Zobacz także: Powrót Święta Ognia ożywił hiszpańskie miasto

źródło: rtve.es, elpais, portal tvp.info

Wyścig zakończył się na Plaza de Toros, gdy ostatni byk wbiegł do korytarza prowadzącego do zagrody.Byki z hodowli Victoriano del Río w regionie autonomicznym Madrytu są masywne i ważą blisko 700 kg.Hiszpańskie święto Sanfermines obchodzone jest ku czci patrona Pampeluny – św. Firmina od 6 do 14 lipca. Jego początki sięgają XIV wieku, a same obchody odbywają się regularnie w lipcu od 1592 roku. Znane jest przede wszystkim z z encierro, czyli gonitwy z bykami po ulicach miasta. Mieszkańcy miasta ubierają się na biało, zakładają czerwone chusty (pañuelo) i przepasują się czerwonymi szalikami (faja).