Szef MRiT o ustawie ws. wsparcia kredytobiorców

Ustawa ws. wsparcia kredytobiorców to nie tylko wakacje kredytowe; będzie można uzyskać też dopłatę do rat kredytów nawet przez dwa lata i do 2 tys. zł miesięcznie – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

– Dzięki wakacjom kredytowym będzie można uzyskać dopłatę do rat kredytów nawet przez dwa lata i do 2 tys. zł miesięcznie – wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podkreślił, że od stycznia 2023 r. zniknie stawka WIBOR przy oprocentowaniu kredytów hipotecznych mieszkaniowych, co łącznie obniży raty kredytów o około 1 mld zł.



W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę z 7 lipca o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Daje ona spłacającym kredyt na mieszkanie możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych.



Ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł.





Ustawa o wakacjach kredytowych. Jakie korzyści?

– Wprowadzana pomoc to nie tylko wakacje, ale też dopłata do rat kredytów. Z tych dopłat nawet 24 tys. zł może być umorzone. To instrument dla osób w najtrudniejszej sytuacji, którym po odliczeniu raty pozostaje– zauważył minister Buda.

Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie 25 kwietnia, a dzisiaj zapowiedź staje się faktem. Jednocześnie szef MRiT zauważył, że to nie koniec działań rządu na rzecz obniżenia wysokości płatności kredytowych.



– Pamiętajmy, że 1 stycznia 2023 r. zniknie stawka WIBOR przy oprocentowaniu kredytów hipotecznych mieszkaniowych, czyli w praktyce nastąpi obniżka rat kredytów łącznie o około 1 mld zł – stwierdził Buda.



Wakacje kredytowe pozwolą na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez osiem miesięcy: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku.



Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.