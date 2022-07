Przełom w nauce. Sztuczna komórka rośnie i dzieli się jak prawdziwa

W 2016 r. naukowcy z J. Craig Venter Institute (JCVI) stworzyli jednokomórkowy organizm syntetyczny, który miał tylko 473 geny i był najprostszą znaną żywą komórką wyprodukowaną w laboratorium. Ten podobny do bakterii organizm miał tylko jeden problem – podczas wzrostu i podziału wytwarzał komórki o nieregularnych kształtach i różnych wielkościach. Problem udało się rozwiązać – informuje TVP Nauka.

Najnowsze badania biologów z JCVI zidentyfikowały siedem genów, które po wprowadzeniu do mikroorganizmu sprawiły, że zaczął dzielić się jak normalna komórka. Ten stworzony na nowo wariant ma mniej niż 500 genów.



Dla porównania, pospolita bakteria E. coli bytująca w jelitach ma około 4 tys. genów — przypomina serwis TVP Nauka.



W ostatnich latach biologia syntetyczna zaczęła się dynamicznie rozwijać. Celem tej dyscypliny naukowej jest tworzenie sztucznych systemów biologicznych przy wzorowaniu się na naturalnym środowisku.



Identyfikacja tych genów stanowi przełom w inżynierii komórek stworzonych w laboratorium. Naukowcy zajmujący się biologią syntetyczną mogliby wykorzystać wiedzę na temat genomu komórek syntetycznych do wytwarzania organizmów służących w przemyśle i medycynie.



Pierwsza na świecie komórka z syntetycznym genomem była skonstruowana w 2010 r. Do stworzenia komórki naukowcy wykorzystali prosty rodzaj bakterii Mycoplasma.

. Od tamtej pory naukowcy starają się zrozumieć podstawowe zasady funkcjonowania organizmów żywych. Manipulacja genetyczna pozwala na obserwacje, jak zmiany w genomie wpływają na rozwój komórek.Celem dalszych badań naukowców z JCVI jest poznanie funkcji każdego genu syntetycznej komórki. Z siedmiu nowo dodanych genów badacze poznali działanie tylko dwóch. Rola pozostałych pięciu jest wciąż zagadką.