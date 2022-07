Rau w Hadze: Zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i skazani

Niezależnie od tego, jak długo to będzie trwało, dojdzie do postawienia zbrodniarzy wojennych przed sądem i ich skazania – powiedział w Hadze minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przed otwarciem międzynarodowej konferencji dotyczącej odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

W czwartek delegacja pod przewodnictwem Raua przybyła do Hagi na konferencję Accountability for Ukraine – Enhancing coordination of action to deliver justice, poświęconą zaangażowaniu społeczności międzynarodowej we wsparcie Ukrainy w wymierzaniu sprawiedliwości wobec sprawców zbrodni popełnianych w trakcie rosyjskiej agresji.



– To, co bezwzględnie zostanie ustalone (na konferencji), to jasny przekaz dla zbrodniarzy wojennych, że nie mogą liczyć na bezkarność. Postępowania wysiłkiem wspólnoty międzynarodowej przeciwko nim będą się toczyć i niezależnie, jak długo to będzie trwało, dojdzie do postawienia ich przed sądem i skazania – powiedział przez rozpoczęciem obrad dziennikarzom Rau.



Zaznaczył, że wyzwaniem będzie, jak koordynować wysiłki organów śledczych poszczególnych państw, ale także prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, żeby uniknąć powtórzeń postępowań.

źródło: TVP Info, PAP

Rau mówił też o roli Polski w procesie wskazywania odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie.– podkreślił szef polskiego MSZ.