„Wina Glapińskiego?” Zobacz, jak Komisja Europejska (błędnie) przewidziała inflację

Jesienią ubiegłego roku nie było jeszcze jasne, że Władimir Putin zaatakuje Ukrainę i wypowie Zachodowi otwartą wojnę energetyczną. Komisja Europejska w specjalistycznej prognozie informowała więc, że inflacja w Unii będzie pod kontrolą. Urzędnicy w Brukseli szacowali, że wyniesie ona w 2022 r. np. 5,2 proc. w Polsce, 2,2 proc. w Niemczech czy 2,1 w Hiszpanii. Dziś już wiemy, że w każdym z tych przypadków dane będą kilkukrotnie wyższe, a wzrost cen – najwyższy od lat.

Platforma Obywatelska obwinia prezesa NBP Adama Glapińskiego, że rok temu nie przewidział drastycznego skoku inflacji.



Internauci przypominają, że szczególnie mocno w szefa narodowego banku uderza główna ekonomistka PO Izabela Leszczyna.



Zaznaczają więc, że nawet wysoko oceniani przez opozycję urzędnicy z Komisji Europejskiej błędnie szacowali poziom inflacji na następne lata. Powód? Wszyscy eksperci bazowali na danych i informacjach, które były dostępne w danej chwili. Perspektywy ekonomiczne tworzono na podstawie czynników, jakie występowały lub dało się przewidzieć w danej chwili. Dziś Władimir Putin odcina dostawy gazu, kradnie setki ton zboża i blokuje szlaki komunikacyjne. Część ekspertów dopuszczało scenariusz wojny, ale nikt na taką skalę.

Użytkownicy sieci przypominają więc, że w październiku 2021 r. Komisja Europejska szacowała, że inflacja w strefie euro wyniesie w 2022 r. zaledwie 2,2 proc. Tymczasem jak podał ostatnio unijny urząd statystyczny Eurostat, inflacja HICP w strefie euro wyniosła 8,6 proc. rdr w czerwcu wobec 8,1 proc. inflacji rdr miesiąc wcześniej – czyli dalej rośnie.



Wzrost cen w Niemczech w 2022 r. miał być według Komisji na poziomie 2,2 proc. (a w czerwcu wyniósł 8,2 proc. r/r), we Francji 2,1 proc. (6,5 proc.) na Litwie 3,1 proc. (20,5 proc.), Łotwie 3,6 (19 proc.) i Estonii 3,9 proc. (22 proc.). Wszystko wskazuje więc na to, że w skali pełnego roku urzędnicy pomylili się jak nigdy, a rekordowa od lat inflacja przerosła wyobrażenia ekspertów.



„Bardzo precyzyjne prognozy UE” – ironizują w komentarzach użytkownicy sieci.



No to jedziemy dalej z cyklem #WinaGlapinskiego i #BlednePrognozy



Teraz prognoza inflacji HICP na 2022, opublikowana przez Komisję Europejską w październiku 2021.



Tym razem z dedykacją dla @RafalWos @fiat_money oraz mojej ulubionej Pani Poseł @Leszczyna