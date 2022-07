„Duży oddech”. Rzecznik rządu o korzyściach z wakacji kredytowych [WIDEO]

To duży oddech dla tych, którzy w tej chwili odczuwają skutki wyższych stóp procentowych – tak projekt wakacji kredytowych podsumowuje rzecznik rządu Piotr Müller. Na antenie TVP Info wskazywał, że z jednej strony w walce z inflacją konieczne są antyinflacyjne działania Narodowego Banku Polskiego, z drugiej – projekty osłonowe rządu dla grup szczególnie narażonych na wzrost cen. Kiedy będzie można skorzystać z wakacji kredytowych?

W czwartek w Belwederze ma się odbyć uroczystość podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy ws. wsparcia kredytobiorców.





Wakacje kredytowe, a okres kredytowania

#wieszwiecej Polub nas

Walka z inflacją

źródło: TVP Info, PAP

– To dobre rozwiązania. Powodują, że osoba, która ma kredyt hipoteczny na własne mieszkanie, będzie mogła w tym roku cztery raty przesunąć w czasie na koniec spłaty. W przyszłym roku w każdym kwartale również po jednej racie, czyli łącznie osiem rat kredytu, które w najbliższym półtora roku nie będą musiały być spłacane – mówił w TVP Info rzecznik rządu.Jak zaznaczył, wnioski będzie można składać już w sierpniu, a być może nawet wcześniej – to zależy od tego, kiedy prezydent podpisze ustawę.Jak wynika z ustawy, wakacje kredytowe pozwolą na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku.Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.Piotr Müller pytany o strategię rządu nawskazywał, że z jednej strony mówimy o inflacji jako pewnym wskaźniku, z drugiej strony – o „odczuwaniu tej inflacji”.– Dlatego z jednej strony jest, a z drugiej strony – działania osłonowe rządu dla tych grup, które za mocno odczuwają podwyżki stóp procentowych, a nie powinny. W związku z tym te wakacje kredytowe. To miks różnych rozwiązań instytucji publicznych, który jest niezwykle trudny. Weźmy pod uwagę, że w niektórych państwach Unii Europejskiej inflacja sięga 20 procent; to pokazuje, że sytuacja jest naprawdę poważna – podkreślił gość TVP Info.