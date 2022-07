„Manipulacja opozycji o milionowych stratach CPK”. Reakcja wiceministra

Politycy opozycji, którzy krytykowali budowę zapory na granicy z Białorusią, ViaCarpatia, kanału na Mierzei Wiślanej i Baltic Pipe, teraz coraz ostrzej uderzają w CPK. Jak zaznaczają, spółka ma 243 miliony strat. „CPK to spółka celowa powołana wyłącznie do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. W związku z tym przez wiele lat będzie wyłącznie ponosić »straty« w rozumieniu księgowym. W istocie są to koszty przygotowania i realizacji inwestycji” – wyjaśnił wiceminister Marcin Horała.

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej zaznaczył, że gdyby opozycja określała GDDKiA (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) jako spółkę, to też notowałaby ona co roku wielomiliardowe „straty” – bo jest to koszt budowy dróg.



„Spółka CPK zarządza programem, w którego skład wchodzi +30 projektów inwestycyjnych. Każdy z nich wymaga całego szeregu prac przygotowawczych, do przeprowadzenia których konieczni są albo pracownicy, albo zamawianie różnych usług – stąd »straty« czyli koszta” – wyjaśnił Horała.



Polityk Prawa i Sprawiedliwości dodał, że przykłady wykonanych już prac to chociażby Strategiczne Studium Lokalizacyjne, czyli całościowy projekt nowego systemu transportowego Polski.



„Jego przygotowanie wymagało m. in. wstępnego wytrasowania wielu tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych, rozpatrzenia 160 tys. uwag, przeprowadzenia kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko. Podobnie zbudowanie Pasażerskiego Modelu Transportowego, opracowanie ponad 20 tomów standardów technicznych kolei dużych prędkości i wiele innych działań - a jesteśmy na poziomie przygotowania całego programu, z którego schodzimy do poszczególnych projektów” – zaznaczył.

Setki spotkań w całej Polsce

Marcin Horała wskazał, że w zaawansowanych pracach przygotowawczych jestKażdy projekt wymaga swoich badań hydrologicznych, geomorfologicznych, środowiskowych.

„Trzeba dla każdego wstępnie zaprojektować kilka wersji możliwej lokalizacji. Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe, czyli zbadać i opisać wszystkie rośliny i zwierzęta nie tylko na terenie inwestycji ale też na obszarze oddziaływania inwestycji – to są dziesiątki tys. km2 do tego oczywiście trzeba przeprowadzić i rozstrzygnąć setki przetargów w rygorach PZP – z wszelkimi procedurami odwoławczymi itp” – napisał.



Przypomniał, że trzeba też przeprowadzić spotkania z mieszkańcami na terenie każdej gminy, której „dotyka” choć jeden z wielu wariantów – a chodzi tu o setki gmin w całej Polsce.



