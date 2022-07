„To jest COVID-22”. Eksperci o nowym etapie pandemii i tym, co czeka nas jesienią

Ponad dwa lata temu przed koronawirusem otworem stała cała autostrada, prowadząca prosto do płuc zakażonych; teraz wirus napotyka przeszkody, bo populacja jest w stanie lepiej się przed nim obronić – tak nową falę epidemii opisuje włoski wirusolog prof. Matteo Bassetti, dyrektor kliniki chorób zakaźnych szpitala San Martino w Genui. Z kolei prezes Polskiego towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak ocenia, że to, z czym mamy co czynienia, „to już nie jest COVID-19, to COVID-22”. Co to znaczy?

– Trzeba pamiętać, że wariant Omikron, a zwłaszcza te subwarianty, które teraz dominują: BA.4 i BA.5, charakteryzują się niską patogennością i niską chorobowością. Objawy nie są tak ciężkie jak te, które były powodowane przez wariant delta. W zasadzie można powiedzieć, że wywoływana przez te warianty choroba to już nie jest COVID-19. To jest COVID-22 – choroba o łagodniejszym przebiegu – wyjaśnia prof. Flisiak.





Czwarta dawka szczepionki

Prof. Bassetti o wzroście zakażeń koronawirusem

Ekspert pytany owskazuje, że część infekcji przebiega bezobjawowo, więc podawane statystyki niekoniecznie odzwierciedlają faktyczną liczbę zachorowań. Zdaniem prof. Flisiaka tym, co może niepokoić przy nowej dynamice wzrostu zakażeń, jest ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii. Jak zastrzegł, powinniśmy obserwować jej przebieg i pozostawać w gotowości.– Na tę chwilę nie ma istotnego wzrostu hospitalizacji z powodu COVID-19, a to oznacza, że. Choć oczywiście należy się ich spodziewać w najbliższych tygodniach, zwłaszcza wśród osób po 60. roku życia – ocenia prezes Polskiego towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.Jego zdaniem nie powinniśmy czekać, aż pojawi się nowa szczepionka, bo ta, którą dysponujemy obecnie, daje zabezpieczenie przed ciężkim przebiegiem choroby – pod warunkiem, że utrzymujemy odpowiedni poziom przeciwciał przez przyjmowanie dawek przypominających.Wzrostu zakażeń jesienią spodziewa się także włoski wirusolog prof. Matteo Bassetti.

– Ale trzeba podkreślić, że Omikron 5 nie wpływa teraz na wzrost liczby zgonów. Powoduje wprawdzie większą liczbę hospitalizacji, ale nie ciężkich form choroby COVID-19 – zapewnił szef kliniki chorób zakaźnych szpitala San Martino w Genui.



We Włoszech dziennie notuje się nawet ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem. Bassetti wyjaśnił powody takiej sytuacji.



– Jest dużo osób, które idą do szpitala i w związku z tym muszą zrobić wcześniej test. Okazuje się, że w wielu przypadkach wynik jest pozytywny, ale pacjenci ci są hospitalizowani z powodu innego schorzenia wymagającego leczenia; mają złamania, muszą przejść operację, są też ludzie po zawale – poinformował.





„Jesteśmy w stanie się lepiej bronić niż w 2020 r.”

Jego zdaniem nie chodzi o to, że mniej niebezpieczny jest teraz sam wirus, ale o to, że „napotyka na swojej drodze populację, która jest w stanie lepiej bronić się niż w 2020 r.”.– Wtedy nikt nie widział ani nie znał tego wirusa, który – ujmijmy to w ten sposób – miał przed sobą całą szeroką autostradę i mknął prosto do płuc. Teraz napotyka przeszkodę, jaką są przeciwciała, wytworzone z jednej strony dzięki szczepieniom, a z drugiej – w wyniku zakażenia i choroby – podsumowuje prof. Bassetti.