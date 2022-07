USA poparły decyzję KE ws. tranzytu towarów do Kaliningradu

Stany Zjednoczone poparły decyzję Komisji Europejskiej w sprawie tranzytu towarów z Rosji przez Litwę do Kaliningradu. Według opublikowanych wytycznych Rosja może pod pewnymi warunkami przewozić koleją towary objęte sankcjami do i z obwodu kaliningradzkiego.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wytyczne Unii Europejskiej, które jasno określają, w jaki sposób państwa członkowskie mają wdrażać sankcje gospodarcze wobec Rosji w odniesieniu do Kaliningradu” – napisał w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.





We appreciate the continued cooperation with Allies and partners in taking measures against Russia for its unprovoked war in Ukraine. We welcome the EU announcement on how member states will implement those measures with respect to Kaliningrad. https://t.co/bPKUtCd6mG