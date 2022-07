Druzgocące nagranie z Uvalde. Zginęło 19 dzieci, a policjant... dezynfekował ręce [WIDEO]

Teksańska gazeta opublikowała nagranie pokazujące działania policji i agentów FBI podczas krwawej masakry w szkole podstawowej w Uvalde, gdzie w maju zginęło 21 osób, w tym 19 dzieci. Materiał wzbudził ogromne kontrowersje – od krytycznych głosów pod adresem samej gazety po druzgocące uwagi na temat reakcji służb, które wiele minut zwlekały z podjęciem realnej interwencji. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Teksasie ocenił wręcz działania policji jako „skrajną porażkę”.

Wideo umieszczone przez „Austin American-Statesman” na stronie internetowej pokazuje 18-letniego zabójcę Salvadora Ramosa, który rozbija swojego pickupa i wchodzącego do Robb Elementary School i niesie półautomatyczny karabin. Potem przez ponad dwie minuty słychać odgłosy wystrzałów z broni AR-15.





Potężna krytyka policji

#wieszwiecej Polub nas

Nowe nagranie z Uvalde

Masakry można było uninąć?

źródło: eu.statesman.com, Agencja Reutera, portal tvp.info

Policjanci pojawiają się kilka minut później i kryją się na końcu korytarza prowadzącego do klas, które były celem napastnika.Gazeta nie ujawnia, jak zdobyła nagranie. Specjalny zespół badający strzelaninę w Uvalde ogłosił, że materiał miał być wpierw zaprezentowany rodzinom i bliskim ofiar w niedzielę.Przypomnijmy – Ramos zabił 19 dzieci i dwoje nauczycieli w szkole 24 maja. To jedna z dwóch głośnych tragedii, które odnowiły debatę na temat prawa do broni w Stanach Zjednoczonych.Na jednym z kadrów widać, jak. W innym momencie jeden z funkcjonariuszy biorących udział w akcji podchodzi do dystrybutora z żelem antybakteryjnym i dezynfekuje ręce.Wstępne wnioski z raportu zleconego przez teksański Departament Bezpieczeństwa Publicznego wskazują, że do tragedii mogło nie dojść, gdyby jeden z policjantów unieszkodliwił 18-letniego strzelca, zanim ten w ogóle wszedł do szkoły. Funkcjonariusz jednak zawahał się, gdy– podaje Agencja Reutera.