Około 500 żołnierzy z rosyjskiej republiki Buriacji anulowało kontrakt z armią rosyjską i wyjechało z Ukrainy. Poinformowało o tym Radio Swoboda, powołując się na informacje fundacji „Wolna Buriacja”.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Oficerowie i żołnierze narodowości buriackej stacjonujący w różnych jednostkach bojowych odmówili udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Po anulowaniu kontraktu zdali swoją broń i wyposażenie.



Władze wojskowe internowały ich, skonfiskowały telefony komórkowe i zmusiły do wykonywania prac gospodarczych, grożąc, że skierują ich na front bez broni.



Fundacja „Wolna Buracja” zapewniła pomoc prawną wszystkim żołnierzom, którzy odmówili dalszej służby w armii rosyjskiej. W ostatnich dniach około 150 byłych wojskowych wróciło do Buriacji, a ponad 300 do innych regionów Rosji.



Walczący w armii rosyjskiej Buriaci ponieśli ciężkie straty w wojnie na Ukrainie. Dowództwo rosyjskie wysyłało ich w najbardziej niebezpieczne miejsca. W czerwcu w syberyjskiej republice Buriacji rozpoczęły się protesty żon wojskowych wysłanych na wojnę na Ukrainie.