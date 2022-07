Premier Czech: Gaz nie znajdzie się w siódmym pakiecie unijnych sankcji

Unia Europejska przygotowuje siódmy pakietu sankcji wobec Rosji z powodu inwazji na Ukrainę, ale ograniczenia dotyczące rosyjskiego gazu nie zostaną w nim uwzględnione, powiedział Agencji Reutera premier Czech Petr Fiala, który przewodniczy Radzie UE.

– W przygotowaniu jest siódmy pakiet (sankcji) i myślę, że to dobra wiadomość. Z pewnością problematyczne jest uwzględnienie energii w sankcjach, bo trzeba przestrzegać zasady, że sankcje powinny bardziej dotykać Rosję niż kraje które wprowadzają sankcje – powiedział Fiala.



Czeski premier dodał, że „nie ma szans” na włączenie gazu do siódmego pakietu sankcji: „Uważam, że tak nie powinno być, bo wiele krajów jest uzależnionych od rosyjskiego gazu”.



Według niego nowy pakiet sankcji prawdopodobnie obejmie zakaz importu złota z Rosji, rozszerzy listę towarów podwójnego zastosowania, których eksport do Rosji jest zakazany, oraz rozszerzy listę osób objętych sankcjami.



Fiala dodał, że Komisja Europejska powinna być gotowa do przedstawienia pakietu w najbliższych dniach, po czym państwa członkowskie mogą go natychmiast zatwierdzić.



Według mediów w czwartek unijni ambasadorowie rozpoczną konsultacje w sprawie wprowadzenia nowych restrykcji wobec Federacji Rosyjskiej.