Adwokat i promotor bokserski aresztowani za powoływanie się na wpływy

Znany promotor bokserski Jerzy M. i radomski adwokat Grzegorz K. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA w sprawie dotyczącej powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Według śledczych z zachodniopomorskich „pezetów” obaj próbowali wyłudzić kilkaset tysięcy złotych, obiecując pomoc w jednym ze śledztw.

Adwokat i promotor zostali zatrzymani przed kilkoma dniami. Jednocześnie funkcjonariusze CBA przeszukali kilka miejsc, poszukując dowodów oszustwa, którego mieli się dopuścić dwaj mężczyźni.



– Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił Grzegorzowi K. i Jerzemu M. zarzuty powoływania się na wpływy oraz usiłowania oszustwa co do mienia znacznej wartości– powiedział prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.



Śledczy poinformowali, że „podejrzani usiłowali wyłudzić 550 tys. zł w zamian za korzystne rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym”. Obaj mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia.