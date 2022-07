Kanada: Bank Centralny walczy z „wysoką i uporczywą inflacją”

Bank centralny Kanady dokonał najbardziej drastycznej interwencji od 1998 r. i podniósł podstawową stopę procentową o 1 proc., do 2,5 proc. Chodzi o to, by opanować „wysoką i uporczywą inflację” – głosi komunikat. W maju inflacja sięgnęła 7,7 proc. i była najwyższa od 40 lat.

Bank centralny poinformował, że będzie nadal prowadził politykę podwyższania stóp, inflacja utrzyma się na poziomie „około 8 proc. przez najbliższych kilka miesięcy”, a następnie zacznie spadać.



Pod koniec przyszłego roku inflacja powinna wynieść około 3 proc. i dopiero pod koniec 2024 r. wrócić do poziomu, który jest celem banku centralnego, czyli 2 proc.



W maju bank podniósł podstawową stopę procentową z 1 do 1,5 proc.