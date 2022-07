Kuriozalne zarzuty w raporcie KE. Powołano się na „Gazetę Wyborczą”

W środę Komisja Europejska opublikowała zalecenia ws. praworządności w Polsce. – To kuriozum. Jednym z zarzutów wobec nas jest to, że „Gazeta Wyborcza” przegrywa procesy sądowe po tym, jak niezawisły sąd orzekł, że podała nieprawdę. Według raportu to jest dowód na prześladowanie mediów – powiedział w programie „Minęła 20” w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Fragment raportu przytoczył w mediach społecznościowych Sebastian Kaleta.



„Komisja Europejska w raporcie o praworządności twierdzi, że dziennikarze w Polsce są szykanowani, atakowani fizycznie i werbalnie, w tym podczas relacjonowania protestów. Zarzutem KE jest również to, że »GW« dostaje pozwy w razie publikowania nieprawdziwych informacji” – napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości.



Na początku czerwca tego roku „Wyborcza” przegrała kolejny proces z resortem sprawiedliwości. Tym razem poszło o wynagrodzenie Zbigniewa Ziobry. Pisaliśmy o tym TUTAJ.



„W ciągu ostatnich czterech lat w pięciu postępowaniach sądy prawomocnie przesądziły o obowiązku zamieszczenia przez redaktora naczelnego portalu wyborcza.pl oraz redaktora naczelnego »Gazety Wyborczej« sprostowania do materiałów prasowych dotyczących Ministerstwa Sprawiedliwości” – informował resort.