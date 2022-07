Min. Maląg: Chcemy, aby 14. emerytura była także w przyszłym roku

Będziemy pracować nad nową ustawą dotyczącą 14. emerytury w przyszłym roku – mówiła w TVP Info minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że będzie dążył, by „czternastka”, początkowo jednorazowe świadczenie, była stała. Zapowiedziała także kontynuację wszystkich programów wspierających rodziny i seniorów.

Marlena Maląg zapewniła, że rządz utrzyma wszystkie programy społeczne, a także zamierza przygotować nowe. – Chodzi przede wszystkim o programy wspierające rodziny: „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start”, „Maluch Plus”, a także „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” czy dofinansowanie opieki żłobkowej – wyliczała Maląg.



Minister podkreśliła jednocześnie, że utrzymane zostaną także programy wsparcia dla seniorów takie jak 13. i 14. emerytura, „Wspieraj Seniora”, „Senior Plus” czy „Aktywni Plus”. – Przygotowujemy także nowe programy międzypokoleniowe dla seniorów i osób starszych – dodała.

Pytana o wypowiedź prezesa PiS –„Póki będę mieć na to jakiś wpływ, będę do tego dążył, żeby 14. emerytura, początkowo jednorazowe świadczenie, była stała”, odparła: –

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę od 25 sierpnia. Wyniesie ona 1217,98 zł netto. W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc - otrzymają „czternastkę” w październiku.



Dodatkowa emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimentów czy świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych. Rząd szacuje, że w tym roku na „czternastkę" może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.