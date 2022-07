Problem Rosjan w Chersoniu. Nie mogą zebrać zboża, bo wcześniej ukradli kombajny

Rosja ma poważny problem w okupowanym regionie chersońskim. Poinformował o tym Igor Dimitriew, były członek rady miejskiej Odessy, a obecnie rosyjski kolaborant. „Pszenica gnije na polach, bo w okręgu brakuje kombajnów. Wszystkie zostały skradzione i wywiezione do Czeczenii” – czytamy na Telegramie.

Chersoń został zajęty przez Rosjan już kilka dni po rozpoczęciu inwazji. Po tym, jak do okręgu wkroczyli kadyrowcy, rozpoczęła się kradzież mienia na wielką skalę.



Jak relacjonuje rosyjski kolaborant, okupanci ukradli wszystkie kombajny i wywieźli je do Czeczenii. To spowodowało ogromny problem, bo teraz brakuje maszyn rolniczych do zebrania plonów.



Wypowiedź kolaboranta potwierdza niezależny dziennikarz.



„Wypowiedź Dimitriewa to coś nieprawdopodobego. Rosjanie zajęli część terytorium Ukrainy, ale nie byli w stanie nawet zorganizować grabieży. Tuż po aneksji Chersonia kadyrowcy wywieźli wszystkie kombajny. Powinni najpierw zebrać plony, a potem wywieźć maszyny rolnicze, ale są tak głupi, że nawet o tym nie pomyśleli” – pisze na Telegramie dziennikarz Denys Kazanskij.